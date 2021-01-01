Перелік послуг, на які вакциновані українці зможуть витратити тисячу від Зеленського, розширили
Сьогодні, 14:42
За тисячу гривень, яку отримають повністю вакциновані українці у межах програми "єПідтримка", можна буде придбати, зокрема, і книги.
Про це написала міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.
Вона нагадала, що гроші почнуть виплачувати 19 грудня.
"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка", - написала вона.
Нагадаємо, Рада попередньо підтримала виділення з держбюджету 3 млрд грн на програму, анонсовану Зеленським, щодо виплати тисячі гривень українцям, які отримали дві дози вакцини.
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Про це написала міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.
Вона нагадала, що гроші почнуть виплачувати 19 грудня.
"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка", - написала вона.
Нагадаємо, Рада попередньо підтримала виділення з держбюджету 3 млрд грн на програму, анонсовану Зеленським, щодо виплати тисячі гривень українцям, які отримали дві дози вакцини.
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