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Перелік послуг, на які вакциновані українці зможуть витратити тисячу від Зеленського, розширили

Перелік послуг, на які вакциновані українці зможуть витратити тисячу від Зеленського, розширили
За тисячу гривень, яку отримають повністю вакциновані українці у межах програми "єПідтримка", можна буде придбати, зокрема, і книги.

Про це написала міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Вона нагадала, що гроші почнуть виплачувати 19 грудня.

"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка", - написала вона.

Нагадаємо, Рада попередньо підтримала виділення з держбюджету 3 млрд грн на програму, анонсовану Зеленським, щодо виплати тисячі гривень українцям, які отримали дві дози вакцини.

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Теги: тисяча, Зеленський, вакцинація
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