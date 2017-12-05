Біля «Ягодина» шахтарі перекрили дорогу: у чому причина
Сьогодні, 15:15
Представники громадської організації "Спілка шахтрів-інвалідів" праці Волині" перекрили дорогу міжнародного значення на "Ягодин". Люди вимагають не вносити зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Про це розповів кореспондент Суспільного, який нині перебуває на місці події.
Акцію протесту організували з 11 години ранку та триватиме вона до 16:00. Люди ходять по пішохідному переходу неподалік від міжнародного пункту пропуску "Ягодин". Через кожні пів години люди пропускають автомобілі та автобуси.
На акцію зібралися більше сотні шахтарів, — розповів правоохоронець Володимир Солоненко.
Шахтарі проти прийняття законопроєктів № 3663 "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України та № 2743 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування.
Голова профспілкової організації шахти № 9 Нововолинська Василь Гура каже, що після прийняття цих законів пенсіонерам не виплачуватимуть соціальних виплат, так званого "регресу", який отримують шахтарі у зв'язку з виробничими травмами та професійними захворюваннями, а лише пенсію.
Якщо до думки шахтарів-пенсіонерів не дослухаються, акції будуть масштабнішими, — каже Василь Гура.
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Про це розповів кореспондент Суспільного, який нині перебуває на місці події.
Акцію протесту організували з 11 години ранку та триватиме вона до 16:00. Люди ходять по пішохідному переходу неподалік від міжнародного пункту пропуску "Ягодин". Через кожні пів години люди пропускають автомобілі та автобуси.
На акцію зібралися більше сотні шахтарів, — розповів правоохоронець Володимир Солоненко.
Шахтарі проти прийняття законопроєктів № 3663 "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України та № 2743 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування.
Голова профспілкової організації шахти № 9 Нововолинська Василь Гура каже, що після прийняття цих законів пенсіонерам не виплачуватимуть соціальних виплат, так званого "регресу", який отримують шахтарі у зв'язку з виробничими травмами та професійними захворюваннями, а лише пенсію.
Якщо до думки шахтарів-пенсіонерів не дослухаються, акції будуть масштабнішими, — каже Василь Гура.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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