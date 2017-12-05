Біля «Ягодина» шахтарі перекрили дорогу: у чому причина





Про це розповів кореспондент



Акцію протесту організували з 11 години ранку та триватиме вона до 16:00. Люди ходять по пішохідному переходу неподалік від міжнародного пункту пропуску "Ягодин". Через кожні пів години люди пропускають автомобілі та автобуси.



На акцію зібралися більше сотні шахтарів, — розповів правоохоронець Володимир Солоненко.



Шахтарі проти прийняття законопроєктів № 3663 "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України та № 2743 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування.



Голова профспілкової організації шахти № 9 Нововолинська Василь Гура каже, що після прийняття цих законів пенсіонерам не виплачуватимуть соціальних виплат, так званого "регресу", який отримують шахтарі у зв'язку з виробничими травмами та професійними захворюваннями, а лише пенсію.



Якщо до думки шахтарів-пенсіонерів не дослухаються, акції будуть масштабнішими, — каже Василь Гура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники громадської організації "Спілка шахтрів-інвалідів" праці Волині" перекрили дорогу міжнародного значення на "Ягодин". Люди вимагають не вносити зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".Про це розповів кореспондент Суспільного , який нині перебуває на місці події.Акцію протесту організували з 11 години ранку та триватиме вона до 16:00. Люди ходять по пішохідному переходу неподалік від міжнародного пункту пропуску "Ягодин". Через кожні пів години люди пропускають автомобілі та автобуси.На акцію зібралися більше сотні шахтарів, — розповів правоохоронецьШахтарі проти прийняття законопроєктів № 3663 "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України та № 2743 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування.Голова профспілкової організації шахти № 9 Нововолинськакаже, що після прийняття цих законів пенсіонерам не виплачуватимуть соціальних виплат, так званого "регресу", який отримують шахтарі у зв'язку з виробничими травмами та професійними захворюваннями, а лише пенсію.Якщо до думки шахтарів-пенсіонерів не дослухаються, акції будуть масштабнішими, — каже Василь Гура.

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