Волинь не вийде з «червоної» зони найближчим часом
Сьогодні, 16:48
Показники щодо коронавірусу на Волині не дозволяють області покинути список «червоних» регіонів найближчим часом.
Про це йшлося 2 грудня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська розповіла, що впродовж останніх трьох тижнів в Україні фіксують спад захворюваності на коронавірус.
Це означає, каже посадовиця, що Україна виходить з піку чергової хвилі недуги. Проте ризик відновлення зростання захворюваності – високий (через мутації, повторні спалахи, що фіксуються в Європі, а також сезонні віруси, що наразі циркулюють).
На Волині ж досі фіксують значний рівень захворюваності на коронавірус, а показники – характерні для «червоної» зони.
Зокрема, перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування (24,4% на Волині при нормативному 20%).
Перевищений і показник рівня госпіталізацій. Останніми днями він на Волині становить від 64 до 73. Станом на 2 грудня – 63,5 при нормативному 60 на сто тисяч населення.
Стабілізувався на Волині показник завантаженості ліжок з киснем у медзакладах. Останніми днями він коливається від 48% до 54% при нормативному 65%.
За словами епідеміологині, рівень захворюваності в області перевищений майже у 10 разів від нормативного.
Ці параметри, зауважила Лариса Дудковська, свідчать про те, що «червона» зона в області ще зберігатиметься деякий час.
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Про це йшлося 2 грудня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська розповіла, що впродовж останніх трьох тижнів в Україні фіксують спад захворюваності на коронавірус.
Це означає, каже посадовиця, що Україна виходить з піку чергової хвилі недуги. Проте ризик відновлення зростання захворюваності – високий (через мутації, повторні спалахи, що фіксуються в Європі, а також сезонні віруси, що наразі циркулюють).
На Волині ж досі фіксують значний рівень захворюваності на коронавірус, а показники – характерні для «червоної» зони.
Зокрема, перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування (24,4% на Волині при нормативному 20%).
Перевищений і показник рівня госпіталізацій. Останніми днями він на Волині становить від 64 до 73. Станом на 2 грудня – 63,5 при нормативному 60 на сто тисяч населення.
Стабілізувався на Волині показник завантаженості ліжок з киснем у медзакладах. Останніми днями він коливається від 48% до 54% при нормативному 65%.
За словами епідеміологині, рівень захворюваності в області перевищений майже у 10 разів від нормативного.
Ці параметри, зауважила Лариса Дудковська, свідчать про те, що «червона» зона в області ще зберігатиметься деякий час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А як же прогноз "нової Ванги " з Міської раади ?
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