Знайшли 15-річну волинянку, яка втекла з прийомної сім'ї

Правоохоронці розшукали 15-річну Васковець Олену Олегівну, яка вийшла з дому і не повернулась.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, 1 грудня, близько 18 години дівчина пішла з будинку сімейного типу після конфлікту з батькамиНапередодні втечі Олена повідомляла друзям, що сумує за братом, який перебуває в притулку для дітей у місті Рожище, та має намір втікти з дому. Відомо, що раніше дівчина вже втікала із дому.Наразі вона вдома. Її здоров'ю та життю нічого не загрожує.