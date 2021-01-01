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Знайшли 15-річну волинянку, яка втекла з прийомної сім'ї

Знайшли 15-річну волинянку, яка втекла з прийомної сім'ї
Правоохоронці розшукали 15-річну Васковець Олену Олегівну, яка вийшла з дому і не повернулась.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, 1 грудня, близько 18 години дівчина пішла з будинку сімейного типу після конфлікту з батьками у невідомому напрямку і не повернулася.

Напередодні втечі Олена повідомляла друзям, що сумує за братом, який перебуває в притулку для дітей у місті Рожище, та має намір втікти з дому. Відомо, що раніше дівчина вже втікала із дому.

Наразі вона вдома. Її здоров'ю та життю нічого не загрожує.

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Теги: Волинь, поліція, розшук, неповнолітня, знайшли
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