На Волині головного лікаря судитимуть за одержання хабара

На Волині за одержання неправомірної вигоди судитимуть головного лікаря лікарні.Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчим управлінням ГУНП в області кримінальному провадженні про вимагання і одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України) головним лікарем однієї з лікарень області.Слідство встановило, що керівник лікарняного закладу у період із 20 вересня до 5 жовтня 2021 року вимагав та двома частинами одержав від підприємця 400 доларів США за вирішення питання про використання суб’єктом господарювання належного лікарні приміщення без проведення аукціону, оцінки та інших процедур, передбачених законодавством.Невдовзі за свої незаконні дії посадовець постане перед судом.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.