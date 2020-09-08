У центрі Луцька знесли зону для відпочинку, яка перебувала у жахливому стані. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Раніше жителі скаржилися на осіб, які постійно збираються там та вживають алкогольні напої, порушують режим тиші та смітять.



Рішення щодо демонтажу



Додамо, що літній майданчик розміщений на земельній ділянці, яка перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.



Згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, право власності на цей об’єкт відсутнє. Тому у місті вирішили демонтувати зону відпочинку.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost міський голова Ігор Поліщук, повідомив, що міська рада планує замовити проект і на цьому місці облаштувати невеликий сквер.





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