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У центрі Луцька знесли зону для відпочинку, яка перебувала у жахливому стані. ВІДЕО

У центрі Луцька знесли зону для відпочинку, яка перебувала у жахливому стані. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Лесі Українки, 19а відбуваються демонтажні роботи зони для відпочинку, яка знаходиться у незадовільному стані.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Раніше жителі скаржилися на осіб, які постійно збираються там та вживають алкогольні напої, порушують режим тиші та смітять.

Рішення щодо демонтажу прийняли під час засідання виконкому Луцькради ще у вересні 2020 року, а сьогодні, 3 грудня, департамент мінципальної варти його виконує.

Додамо, що літній майданчик розміщений на земельній ділянці, яка перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.

Згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, право власності на цей об’єкт відсутнє. Тому у місті вирішили демонтувати зону відпочинку.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost міський голова Ігор Поліщук, повідомив, що міська рада планує замовити проект і на цьому місці облаштувати невеликий сквер.


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Теги: демонтаж, зона відпочинку, Луцьк
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