В останні дні осені: на Волині у лісі вдруге вродили чорниці. ФОТО
Сьогодні, 08:35
У волинському лісі ягідники та грибники спотсерігали за дивним природнім явищем - вдруге за 2021 рік вродили чорниці.
Про це пише газета "Полісся".
Завідувачка клубу села Клітицьк Наталія Іщик – затята грибниця: не було такого року, аби вона не пішла на «тихе полювання». Коли в серпні цього літа вирушила збирати улюблені лисички, то побачила незвичну картину – чорничники вдруге за стандартний природний цикл зацвіли й омолоджувалися новими листочками.
Скільки в ліс ходила, каже пані Наталя, такого ще не бачила. Але найбільше подивувало жінку, коли через три місяці по тому до неї зателефонувала племінниця й повідомила, що знову в лісі повно свіжих чорниць. А вже ж кінець осені! Вирішила особисто відвідати лісові масиви поблизу села, аби наочно переконатися в почутому. Мовляв, заодно може ще зелениць чи глив назбираю.
«Вже навіть кілька ночей мороз добрий вдарив. А ягідки чорніли на кущиках, наче щойно поспіли – солоденькі та соковиті. І лише покручені листочки, що при дотику обсипалися, свідчили про настання холодної пори. Ось так йшла по гриби, а назбирала нашвидкуруч півтора літра чорниці. Стояли вдома тиждень однаковісінькі: щось спожили в свіжому вигляді, щось переварили на варення», – поділилася пані Наталія.
З чим пов’язане таке явище – сказати важко. Можливо, розмірковує жінка, це так вплинула тепла осінь, а, може, й загалом даються взнаки зміни клімату. Адже глибокої осені в наших лісах ще застала білі гриби. А довкола розцвіли навіть анемони, які в народі часто помилково називають «підсніжниками».
Нагадаємо, легальні заготівельники дарів волинських лісів вже сплатили до бюджетів усіх рівнів 2,7 мільйона гривень ПДФО, 1,7 мільйона гривень ренти за спецвикористання лісової продукції і 0,4 мільйона гривень єдиного податку.
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Про це пише газета "Полісся".
Завідувачка клубу села Клітицьк Наталія Іщик – затята грибниця: не було такого року, аби вона не пішла на «тихе полювання». Коли в серпні цього літа вирушила збирати улюблені лисички, то побачила незвичну картину – чорничники вдруге за стандартний природний цикл зацвіли й омолоджувалися новими листочками.
Скільки в ліс ходила, каже пані Наталя, такого ще не бачила. Але найбільше подивувало жінку, коли через три місяці по тому до неї зателефонувала племінниця й повідомила, що знову в лісі повно свіжих чорниць. А вже ж кінець осені! Вирішила особисто відвідати лісові масиви поблизу села, аби наочно переконатися в почутому. Мовляв, заодно може ще зелениць чи глив назбираю.
«Вже навіть кілька ночей мороз добрий вдарив. А ягідки чорніли на кущиках, наче щойно поспіли – солоденькі та соковиті. І лише покручені листочки, що при дотику обсипалися, свідчили про настання холодної пори. Ось так йшла по гриби, а назбирала нашвидкуруч півтора літра чорниці. Стояли вдома тиждень однаковісінькі: щось спожили в свіжому вигляді, щось переварили на варення», – поділилася пані Наталія.
З чим пов’язане таке явище – сказати важко. Можливо, розмірковує жінка, це так вплинула тепла осінь, а, може, й загалом даються взнаки зміни клімату. Адже глибокої осені в наших лісах ще застала білі гриби. А довкола розцвіли навіть анемони, які в народі часто помилково називають «підсніжниками».
Нагадаємо, легальні заготівельники дарів волинських лісів вже сплатили до бюджетів усіх рівнів 2,7 мільйона гривень ПДФО, 1,7 мільйона гривень ренти за спецвикористання лісової продукції і 0,4 мільйона гривень єдиного податку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Плодово-ягідний сезон: на Волині найкраще вродили яблука та малина. ВІДЕО
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