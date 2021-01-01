Понад 500 хворих та 8 летальних випадків: коронавірус на Волині

За минулу добу 4 грудня на Волині зареєстровано 561 випадок захворювання на COVID-19, з них:Луцький район – 346 хворих:Луцька ТГ – 239 хворийБоратинська ТГ – 21 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 13 хворихДоросинівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 10 хворихКопачівська ТГ – 3 хворихМар’янівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 3 хворихПідгайцівська ТГ – 29 хворихРожищенська ТГ – 13 хворихТорчинська ТГ – 2 хворихЦуманська ТГ – 9 хворихВолодимир-Волинський район – 57 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 13 хворихЗатурцівська ТГ – 2 хворихЗимнівська ТГ – 2 хворихІваничівська ТГ – 4 хворихЛокачинська ТГ – 2 хворихНововолинська ТГ – 26 хворихПавлівська ТГ – 4 хворихПоромівська ТГ – 2 хворихУстилузька ТГ – 2 хворихКамінь-Каширський район – 34 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 16 хворихЛюбешівська ТГ – 7 хворихМаневицька ТГ – 9 хворихСошичненська – 2 хворихКовельський район – 124 хворих:Велицька ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 3 хворихГоловненська ТГ – 14 хворихДубечненська ТГ – 6 хворихДубівська ТГ – 2 хворихЗабродівська ТГ – 4 хворихКовельська ТГ – 36 хворийКолодяжненська ТГ – 5 хворихЛуківська ТГ – 3 хворихЛюблинецька ТГ – 2 хворихЛюбомльська ТГ – 10 хворихПоворська ТГ – 2 хворихРатнівська ТГ – 9 хворихСамарівська ТГ – 2 хворихСтаровижівська ТГ – 10 хворихТурійська ТГ – 9 хворихШацька ТГ – 6 хворихГоспіталізовано – 59 хворих, 502 – лікується амбулаторно.Усього станом на 4 грудня в області зареєстровано 96 225 випадків.Одужало – 83 127 осіб (за останню добу – 498).Летальних випадків (осіб) – 2009, з них за останню добу – 8:Луцький район – 6 випадків: Горохівська ТГ (2), по 1 випадку в Луцькій, Підгайцівській, Берестечківській, Доросинівській ТГ;Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку в Ковельській та Луківській територіальних громадах.Методом ПЛР всього обстежено 390 662 особи, за останню добу – 1224 особи.За добу 03 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 7017 щеплень. Першою дозою щеплено 2024 особи та другою дозою – 4993 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 297 806 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 236 378 людей. Загалом проведено 534 184 щеплення.