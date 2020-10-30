Незряча волонтерка передала бійцям ООС чергову партію в’язаних рукавиць.ФОТО

Валентини Мазурик – 50 пар в’язаних рукавиць.



Жінка допомагає військовим сьомий рік поспіль. За цей час зв’язала та



На цю працю Валентину Мазурик спонукав син, який 4 роки служив медиком у батальйоні імені генерала Кульчицького Національної гвардії України. Саме тоді вирішила: має допомагати тим, хто захищає Україну. В'язати вчилася кілька місяців, бо ж не так легко наосліп справлятися з нитками та спицями. З часом розробила власну технологію в’язання, аби хлопцям було не лише тепло, але й зручно працювати.



«Перш за все, рукавиці мають бути практичні. Роблю так, щоб в них зручно було працювати хлопцям у холодну пору. В’яжу щодня протягом року, буває по 12-14 годин. А з настанням холодів передаю нав’язане військовим на схід», - розповідає жінка.



До кожної пари рукавиць Валентина Мазурик додає листівку з побажаннями миру та злагоди військовим, а також номером свого телефону. Зізнається, нерідко бійці телефонують та дякують за працю. Цього разу зі словами вдячності до волонтерки звернулися бійці Національної гвардії України зі складу ООС, які напередодні отримали теплі подарунки.



«Від бійців Національної гвардії України дякую вам, Валентино Михайлівно, за вашу працю. Рукавиці, які ви в’яжете, не тільки гріють руки, в них я відчуваю домашній затишок і тепло», - каже військовослужбовець Святослав.



Слова подяки від бійців, зізнається жінка, завжди приємно чути. Та головне, аби ті, хто боронить нашу державу, відчували підтримку. І наостанок додає: в’язатиме рукавиці та передаватиме їх на фронт доти, доки вистачить на це сил.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бійці Національної гвардії, які нині виконують завдання у зоні проведення ООС, отримали партію допомоги від незрячої волонтери з Луцька– 50 пар в’язаних рукавиць.Жінка допомагає військовим сьомий рік поспіль. За цей час зв’язала та передала на схід понад 3 тисячі власноруч в’язаних рукавиць. Про це повідомили у пресслужбі військової частини 1141 у Фейсбуці. На цю працю Валентину Мазурик спонукав син, який 4 роки служив медиком у батальйоні імені генерала Кульчицького Національної гвардії України. Саме тоді вирішила: має допомагати тим, хто захищає Україну. В'язати вчилася кілька місяців, бо ж не так легко наосліп справлятися з нитками та спицями. З часом розробила власну технологію в’язання, аби хлопцям було не лише тепло, але й зручно працювати.«Перш за все, рукавиці мають бути практичні. Роблю так, щоб в них зручно було працювати хлопцям у холодну пору. В’яжу щодня протягом року, буває по 12-14 годин. А з настанням холодів передаю нав’язане військовим на схід», - розповідає жінка.До кожної пари рукавиць Валентина Мазурик додає листівку з побажаннями миру та злагоди військовим, а також номером свого телефону. Зізнається, нерідко бійці телефонують та дякують за працю. Цього разу зі словами вдячності до волонтерки звернулися бійці Національної гвардії України зі складу ООС, які напередодні отримали теплі подарунки.«Від бійців Національної гвардії України дякую вам, Валентино Михайлівно, за вашу працю. Рукавиці, які ви в’яжете, не тільки гріють руки, в них я відчуваю домашній затишок і тепло», - каже військовослужбовецьСлова подяки від бійців, зізнається жінка, завжди приємно чути. Та головне, аби ті, хто боронить нашу державу, відчували підтримку. І наостанок додає: в’язатиме рукавиці та передаватиме їх на фронт доти, доки вистачить на це сил.

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