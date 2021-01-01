Водіям у Луцьку роз’яснять, як проїжджати турбокільце
Сьогодні, 11:45
Департамент житлово-комунального господарства Луцькради спільно з працівниками поліції проведе роз’яснювальну роботу щодо правильності проїзду у Луцьку турбокілець.
Таке завдання їм поставив міський голова Ігор Поліщук під час розширеної оперативної наради, інформують у міськраді.
“На кільцях ми робимо нову розмітку, а всі водії їдуть в лівій смузі та розповідають, що у нас уповільнений рух в ранкові години. Зробіть, будь ласка, відео чи ілюстрацію, як треба проїжджати турбокільце. Там можна одночасно рухатись двома смугами, але чомусь всі стають в одну ліву. Їдеш з проспекту Перемоги, кільце біля історичного факультету — всі в ліву смугу і через це у нас проспект Перемоги стоїть. Можна рухатись двома смугами: права смуга для руху по вулиці Шопена, ліва — для руху на Огієнка і на розворот на проспект Перемоги. Це ж дуже просто. Це ж саме стосується кільця Набережна-Шевченка і інших”, - сказав міський голова.
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Таке завдання їм поставив міський голова Ігор Поліщук під час розширеної оперативної наради, інформують у міськраді.
“На кільцях ми робимо нову розмітку, а всі водії їдуть в лівій смузі та розповідають, що у нас уповільнений рух в ранкові години. Зробіть, будь ласка, відео чи ілюстрацію, як треба проїжджати турбокільце. Там можна одночасно рухатись двома смугами, але чомусь всі стають в одну ліву. Їдеш з проспекту Перемоги, кільце біля історичного факультету — всі в ліву смугу і через це у нас проспект Перемоги стоїть. Можна рухатись двома смугами: права смуга для руху по вулиці Шопена, ліва — для руху на Огієнка і на розворот на проспект Перемоги. Це ж дуже просто. Це ж саме стосується кільця Набережна-Шевченка і інших”, - сказав міський голова.
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