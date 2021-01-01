На маршруті №9 у Луцьку збільшать кількість транспорту

Аби унормувати інтервал між маршрутками №9, щонайменше на один збільшать кількість транспортних засобів на цьому маршруті.Про це йшлося під час розширеної наради Луцького міського голови 7 грудня.Директорка Центру надання адміністративних послугрозповіла, що протягом листопада до відділу комунікацій «15-80» надійшло 2226 телефонних звернень, 60 із них стосувалися транспорту.Лучани скаржилися, зокрема, на недостатню кількість маршрутних автобусів у ранкові та вечірні години й вихідні, відмову водіїв їхати до кінцевих зупинок та ігнорування пасажирів на зупинках, порушення заходів безпеки у транспорті тощо.Луцький міський головазауважив, що знає про проблему недостатньої кількості «дев’яток», тож дав доручення керівнику відділу транспорту міськрадизобов’язати перевізника щонайменше на одну збільшити кількість маршруток №9, аби інтервал становив не більше 15 хвилин.«15 хвилин – це нормальний інтервал. У європейський містах маршрутки не їздять через 5 чи 10 хвилин», – сказав Поліщук.