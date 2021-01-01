На маршруті №9 у Луцьку збільшать кількість транспорту
Сьогодні, 11:37
Аби унормувати інтервал між маршрутками №9, щонайменше на один збільшать кількість транспортних засобів на цьому маршруті.
Про це йшлося під час розширеної наради Луцького міського голови 7 грудня.
Директорка Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп’як розповіла, що протягом листопада до відділу комунікацій «15-80» надійшло 2226 телефонних звернень, 60 із них стосувалися транспорту.
Лучани скаржилися, зокрема, на недостатню кількість маршрутних автобусів у ранкові та вечірні години й вихідні, відмову водіїв їхати до кінцевих зупинок та ігнорування пасажирів на зупинках, порушення заходів безпеки у транспорті тощо.
Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що знає про проблему недостатньої кількості «дев’яток», тож дав доручення керівнику відділу транспорту міськради Віктору Главічці зобов’язати перевізника щонайменше на одну збільшити кількість маршруток №9, аби інтервал становив не більше 15 хвилин.
«15 хвилин – це нормальний інтервал. У європейський містах маршрутки не їздять через 5 чи 10 хвилин», – сказав Поліщук.
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Про це йшлося під час розширеної наради Луцького міського голови 7 грудня.
Директорка Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп’як розповіла, що протягом листопада до відділу комунікацій «15-80» надійшло 2226 телефонних звернень, 60 із них стосувалися транспорту.
Лучани скаржилися, зокрема, на недостатню кількість маршрутних автобусів у ранкові та вечірні години й вихідні, відмову водіїв їхати до кінцевих зупинок та ігнорування пасажирів на зупинках, порушення заходів безпеки у транспорті тощо.
Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що знає про проблему недостатньої кількості «дев’яток», тож дав доручення керівнику відділу транспорту міськради Віктору Главічці зобов’язати перевізника щонайменше на одну збільшити кількість маршруток №9, аби інтервал становив не більше 15 хвилин.
«15 хвилин – це нормальний інтервал. У європейський містах маршрутки не їздять через 5 чи 10 хвилин», – сказав Поліщук.
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Коментарі 4
Було 14, стало 7... ОДИН автобус - погоди не зробить!
"У європейський містах маршрутки не їздять через 5 чи 10 хвилин», – сказав Поліщук." У європейський містах і зарплати інші... Взагалі, має бути встановлений допустимий МАКСИМАЛЬНИЙ ІНТЕРВАЛ 15хв., решта в сторону зменшення залежить від пасажиропотоку та організації маршрутів. Нормальний для Луцька інтервал 10-12хв., якщо більше то це крадіжка часу у лучан.
"15 хвилин – це нормальний інтервал" - щоб тобі з таким інтервалом зі стелі капало.
Збільшіть кількість 30 маршруту нереально веевчері добратися додому
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