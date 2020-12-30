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На Волині крадії втікали від лісової охорони і підкинули деревину у чужий двір

На Волині крадії втікали від лісової охорони і підкинули деревину у чужий двір
Учора, 6 грудня, на Ратнівщині під час чергового рейду група оперативного реагування ДП «Ратнівське ЛМГ» у с. Велимче Ковельського району почала стеження за двома тракторами, навантаженими деревиною.

Про це інформують у пресслужбі ВОУЛМГ.

Зафіксували, як лісопорушники звернули у приватний двір та оперативно розвантажили причепи. Тоді зникли з місця до прибуття поліції.

Господар двору про факт дізнався уже зі слів лісової охорони.

Виявилося, що чоловіки помітили стеження і таким чином позбулися незаконного лісу, скинувши його у найближчому дворі.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Наразі деревину вилучено, встановлюються деталі та всі обставини справи.
На Волині крадії втікали від лісової охорони і підкинули деревину у чужий двір

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Теги: лісова охорона, деревина, крадіжка, Ратнівщина
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