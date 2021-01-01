Біль у грудях: волинських кардіолог розповів про причини. ВІДЕО





Про це розповів завідувач кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін у програмі «Телемедицина» на



«Серце може боліти. Простий загальновідомий приклад – інфаркт міокарда. Припиняється кровопостачання певної ділянки серцевого м’яза, страждає власне серце, сам міокард – і організм подає сигнал болю», – каже лікар.



За його словами, людина не завжди може чітко розібратися, чи дійсно це болить серце, адже біль у грудній клітці і в ділянці серця може бути пов’язаний із захворюваннями інших органів – легенів, хребта тощо. Тому потрібно звернутися до лікаря.



«Найбільш загрозливий, насторожуючий, прогностично неблагоприємний варіант болю той, який пацієнти нерідко описують словами «печія», «стиснення у грудях». Дуже важливий момент – якщо цей біль пов’язаний з фізичними навантаженнями. Типовий випадок: людина починає виконувати якесь фізичне навантаження, наприклад ходьбу, пришвидшує темп – починає боліти, тиснути, пекти у грудях. Цей біль пов’язаний зі звуженням серцевих судин. Він може бути прогностично значимий у плані виникнення інфаркту міокарда. З цим болем обов’язково треба звернутися до спеціаліста, тому що він може свідчити про якусь серйозну загрозу здоров’ю», – наголошує кардіолог.



Також, каже він, важливо, з чим поєднаний біль.



«Більшість серйозних симптомів, які пов’язані із захворюваннями серця, в тій чи іншій мірі мають зв’язок із фізичними навантаженнями. Якщо біль виникає на висоті фізичного чи психоемоційного навантаження, він може бути загрозливим і свідчити про серйозні збої в серцево-судинній системі», – застеріг кардіолог.



Водночас, каже він, не можна однозначно описати біль у серці, адже різні люди відчувають його по-різному.



«У будь-якому випадку, коли людина відчуває біль у грудній клітці і вважає, що у неї болить серце, слід звернутися до лікаря, пройти певне обстеження, яке дасть можливість чітко визначити, чи це біль серцевий, чи іншого походження, чи є загрози здоров’ю, чи потрібно лікуватися», – наголосив Сергій Саламатін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не завжди біль у грудній клітці свідчить про проблеми із серцем. Однак часто людина самотужки не може визначити, що саме їй болить. Розвіяти сумніви допоможе консультація з лікарем.Про це розповів завідувач кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарніу програмі «Телемедицина» на 12 каналі 6 грудня.«Серце може боліти. Простий загальновідомий приклад – інфаркт міокарда. Припиняється кровопостачання певної ділянки серцевого м’яза, страждає власне серце, сам міокард – і організм подає сигнал болю», – каже лікар.За його словами, людина не завжди може чітко розібратися, чи дійсно це болить серце, адже біль у грудній клітці і в ділянці серця може бути пов’язаний із захворюваннями інших органів – легенів, хребта тощо. Тому потрібно звернутися до лікаря.«Найбільш загрозливий, насторожуючий, прогностично неблагоприємний варіант болю той, який пацієнти нерідко описують словами «печія», «стиснення у грудях». Дуже важливий момент – якщо цей біль пов’язаний з фізичними навантаженнями. Типовий випадок: людина починає виконувати якесь фізичне навантаження, наприклад ходьбу, пришвидшує темп – починає боліти, тиснути, пекти у грудях. Цей біль пов’язаний зі звуженням серцевих судин. Він може бути прогностично значимий у плані виникнення інфаркту міокарда. З цим болем обов’язково треба звернутися до спеціаліста, тому що він може свідчити про якусь серйозну загрозу здоров’ю», – наголошує кардіолог.Також, каже він, важливо, з чим поєднаний біль.«Більшість серйозних симптомів, які пов’язані із захворюваннями серця, в тій чи іншій мірі мають зв’язок із фізичними навантаженнями. Якщо біль виникає на висоті фізичного чи психоемоційного навантаження, він може бути загрозливим і свідчити про серйозні збої в серцево-судинній системі», – застеріг кардіолог.Водночас, каже він, не можна однозначно описати біль у серці, адже різні люди відчувають його по-різному.«У будь-якому випадку, коли людина відчуває біль у грудній клітці і вважає, що у неї болить серце, слід звернутися до лікаря, пройти певне обстеження, яке дасть можливість чітко визначити, чи це біль серцевий, чи іншого походження, чи є загрози здоров’ю, чи потрібно лікуватися», – наголосив Сергій Саламатін.

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