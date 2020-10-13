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Волинянка вкрала поблизу будинку 7 ялинок

Волинянка вкрала поблизу будинку 7 ялинок
За крадіжку семи ялинок поблизу будинку суд призначив волинянці умовне покарання.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, пише Інформаційне агентство Волинські новини.

2 червня вночі уродженка села Риковичі колишнього Іваничівського району, проходячи повз будинок, помітила декоративні ялинки породи «Ялина канадська Коніка» в кількості семи штук, які росли у за межами огорожі та належали власнику обійстя.

Жінка вирішила вкрасти деревця. Сума завданих збитків – 840 гривень. У суді волинянка не заперечувала вини, визнавши себе винною.

Суд призначив жінці покарання у виді обмеження волі на один рік та шість місяців, змінивши на рік умовного.

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Теги: Волинь, ялинки, крадіжка, будинок
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