Волинянка вкрала поблизу будинку 7 ялинок





Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, пише



2 червня вночі уродженка села Риковичі колишнього Іваничівського району, проходячи повз будинок, помітила декоративні ялинки породи «Ялина канадська Коніка» в кількості семи штук, які росли у за межами огорожі та належали власнику обійстя.



Жінка вирішила вкрасти деревця. Сума завданих збитків – 840 гривень. У суді волинянка не заперечувала вини, визнавши себе винною.



Суд призначив жінці покарання у виді обмеження волі на один рік та шість місяців, змінивши на рік умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За крадіжку семи ялинок поблизу будинку суд призначив волинянці умовне покарання.Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, пише Інформаційне агентство Волинські новини 2 червня вночі уродженка села Риковичі колишнього Іваничівського району, проходячи повз будинок, помітила декоративні ялинки породи «Ялина канадська Коніка» в кількості семи штук, які росли у за межами огорожі та належали власнику обійстя.Жінка вирішила вкрасти деревця. Сума завданих збитків – 840 гривень. У суді волинянка не заперечувала вини, визнавши себе винною.Суд призначив жінці покарання у виді обмеження волі на один рік та шість місяців, змінивши на рік умовного.

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