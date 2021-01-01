Як і за скільки Луцька громада підготувалася до снігопадів. ВІДЕО





Про це розповів Тарас Ворон.



Ціна зими для бюджету міста



За три останні роки за послуги з прибирання снігу із бюджету Луцької громади витратили 13 мільйонів 487 тисяч гривень. Таку цифру повідомив керівник міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк у відповідь на інформаційний запит.



Найбільше на прибирання снігу витратили у 2020 році:



-2019 рік – 4 мільйони 824 тисячі гривень;

-2020 рік – 4 мільйони 999 тисяч гривень;

-2021 рік – 3 мільйони 663 тисячі гривень.



У департаменті ЖКГ зазначили, що до витрат на прибирання снігу зокрема входить вартість сумішей, якими посипають дороги та тротуари, чергування спецтехніки і оренда додаткових спецмашин.



Техніка і запаси сумішей

В попередні три роки Луцька громада не купувала нової техніки для очищення снігу чи посипання доріг, – зазначили в департаменті у відповідь на запит Суспільного. Цього року місто придбало чотири відвали для прибирання снігу загальною вартістю 180 тисяч гривень.



Наразі на балансі "Луцькспецкомунтранса" є:



-п'ять дорожніх комбінованих авто для обробки вулично-шляхових мереж;

-вісім тракторів;

-один грейдер;

-два навантажувачі;

-три самоскиди.



В ЖКГ зазначили, що вразі потреби Луцька міська рада орендує додаткову техніку. Так у 2019-му році в оренду брали 16 спецмашин, 2020-го – 19.



Станом на 7 грудня на складі підприємства "Луцькспецкомунтранс" вже знаходиться майже 255 тонн солі з антизлежувачем, 1 610 тонн — піщано-соляної суміші, 1 230 тонн щебенево-соляної суміші для обробки доріг. Додатково підприємство замовило ще 140 тонн солі. Для безперебійної роботи спецтехніки заготовили близько 10 тисяч літрів дизельного пального.



Як оцінюють роботу комунальників лучани



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 6 на 7 грудня на Волині був перший цієї зими снігопад. У Луцьку вночі працювали шість спецавтомобілів, які посипали дороги та тротуари, і сім тракторів.Про це розповів Суспільному начальник господарського відділу КП "Луцькспецкомунтранс"За три останні роки за послуги з прибирання снігу із бюджету Луцької громади витратили 13 мільйонів 487 тисяч гривень. Таку цифру повідомив керівник міського департаменту ЖКГу відповідь на інформаційний запит.Найбільше на прибирання снігу витратили у 2020 році:-2019 рік – 4 мільйони 824 тисячі гривень;-2020 рік – 4 мільйони 999 тисяч гривень;-2021 рік – 3 мільйони 663 тисячі гривень.У департаменті ЖКГ зазначили, що до витрат на прибирання снігу зокрема входить вартість сумішей, якими посипають дороги та тротуари, чергування спецтехніки і оренда додаткових спецмашин.Техніка і запаси сумішейВ попередні три роки Луцька громада не купувала нової техніки для очищення снігу чи посипання доріг, – зазначили в департаменті у відповідь на запит Суспільного. Цього року місто придбало чотири відвали для прибирання снігу загальною вартістю 180 тисяч гривень.Наразі на балансі "Луцькспецкомунтранса" є:-п'ять дорожніх комбінованих авто для обробки вулично-шляхових мереж;-вісім тракторів;-один грейдер;-два навантажувачі;-три самоскиди.В ЖКГ зазначили, що вразі потреби Луцька міська рада орендує додаткову техніку. Так у 2019-му році в оренду брали 16 спецмашин, 2020-го – 19.Станом на 7 грудня на складі підприємства "Луцькспецкомунтранс" вже знаходиться майже 255 тонн солі з антизлежувачем, 1 610 тонн — піщано-соляної суміші, 1 230 тонн щебенево-соляної суміші для обробки доріг. Додатково підприємство замовило ще 140 тонн солі. Для безперебійної роботи спецтехніки заготовили близько 10 тисяч літрів дизельного пального.

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