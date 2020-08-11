Двоє представниць Волині отримуватимуть стипендію Кабміну
Сьогодні, 08:35
Двоє студенток, які представляють Волинь, отримуватимуть стипендію Кабінету Міністрів України.
Про це йдеться на сайті Кабміну.
Однією із стипендіаток є луцька композиторка та музикантка Марія Арестович. Наразі лучанка навчається на 3 курсі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.
Другою стипендіаткою є студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки Андріана Плоскіна.
Стипендію призначають студентам державних вищих навчальних закладів, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій (творчій) роботі, починаючи з другого року навчання.
Згідно розпорядженням Кабміну виплату стипендій здійснюватимуть в межах стипендіального фонду закладів вищої освіти.
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Про це йдеться на сайті Кабміну.
Однією із стипендіаток є луцька композиторка та музикантка Марія Арестович. Наразі лучанка навчається на 3 курсі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.
Другою стипендіаткою є студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки Андріана Плоскіна.
Стипендію призначають студентам державних вищих навчальних закладів, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій (творчій) роботі, починаючи з другого року навчання.
Згідно розпорядженням Кабміну виплату стипендій здійснюватимуть в межах стипендіального фонду закладів вищої освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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