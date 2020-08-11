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Двоє представниць Волині отримуватимуть стипендію Кабміну

Двоє представниць Волині отримуватимуть стипендію Кабміну
Двоє студенток, які представляють Волинь, отримуватимуть стипендію Кабінету Міністрів України.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Однією із стипендіаток є луцька композиторка та музикантка Марія Арестович. Наразі лучанка навчається на 3 курсі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

Другою стипендіаткою є студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки Андріана Плоскіна.

Стипендію призначають студентам державних вищих навчальних закладів, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій (творчій) роботі, починаючи з другого року навчання.

Згідно розпорядженням Кабміну виплату стипендій здійснюватимуть в межах стипендіального фонду закладів вищої освіти.

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Теги: Волинь, освіта, стипендія, Кабінет Міністрів України
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