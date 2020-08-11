Двоє представниць Волині отримуватимуть стипендію Кабміну





Про це йдеться на сайті Кабміну.



Однією із стипендіаток є луцька композиторка та музикантка Марія Арестович. Наразі лучанка навчається на 3 курсі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.



Другою стипендіаткою є студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки Андріана Плоскіна.



Стипендію призначають студентам державних вищих навчальних закладів, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій (творчій) роботі, починаючи з другого року навчання.



Згідно розпорядженням Кабміну виплату стипендій здійснюватимуть в межах стипендіального фонду закладів вищої освіти.

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