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У Луцьку автомобіль збив дитину

У Луцьку автомобіль збив дитину
У Луцьку автомобіль Opel збив 11-річну дівчинку на вулиці Володимирській.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію про аварію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що наїзд скоїв 60-річний водій, коли дівчина перетинала проїжджу частину пішохідним переходом.

Дівчинку оглянули лікарі та відпустили додому. За попередньою інформацією, водій був тверезий. Вирішують питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

У Луцьку автомобіль збив дитину

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Теги: аварія, Володимирська
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