У Луцьку автомобіль збив дитину
Сьогодні, 15:47
У Луцьку автомобіль Opel збив 11-річну дівчинку на вулиці Володимирській.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію про аварію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що наїзд скоїв 60-річний водій, коли дівчина перетинала проїжджу частину пішохідним переходом.
Дівчинку оглянули лікарі та відпустили додому. За попередньою інформацією, водій був тверезий. Вирішують питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію про аварію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що наїзд скоїв 60-річний водій, коли дівчина перетинала проїжджу частину пішохідним переходом.
Дівчинку оглянули лікарі та відпустили додому. За попередньою інформацією, водій був тверезий. Вирішують питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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