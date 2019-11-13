У Луцьку автомобіль збив дитину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформацію про аварію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що наїзд скоїв 60-річний водій, коли дівчина перетинала проїжджу частину пішохідним переходом.



Дівчинку оглянули лікарі та відпустили додому. За попередньою інформацією, водій був тверезий. Вирішують питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.





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