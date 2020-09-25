Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині

Волинянин за незаконне поводження зі зброєю втрапив за ґрати на понад 4 роки.Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинену 40-річним жителем Ковеля незаконну переробку зброї та незаконне придбання та зберігання ним психотропної речовини без мети збуту (ч.1 ст. 263-1, ч.1 ст. 309 КК України).Слідство встановило, що чоловік, який уже був судимий за незаконне поводження зі зброєю, улітку 2020 року переробив стартовий пістолет на бойовий та возив його в салоні автомобіля.Окрім того, він ще і зберігав при собі згорток із психотропною речовиною PVP.І зброю, і психотроп у нього вилучили правоохоронці.Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні цих злочинів і наступних 4 роки та 6 місяців він проведе за ґратами.