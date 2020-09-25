Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині
Сьогодні, 12:09
Волинянин за незаконне поводження зі зброєю втрапив за ґрати на понад 4 роки.
Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинену 40-річним жителем Ковеля незаконну переробку зброї та незаконне придбання та зберігання ним психотропної речовини без мети збуту (ч.1 ст. 263-1, ч.1 ст. 309 КК України).
Слідство встановило, що чоловік, який уже був судимий за незаконне поводження зі зброєю, улітку 2020 року переробив стартовий пістолет на бойовий та возив його в салоні автомобіля.
Окрім того, він ще і зберігав при собі згорток із психотропною речовиною PVP.
І зброю, і психотроп у нього вилучили правоохоронці.
Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні цих злочинів і наступних 4 роки та 6 місяців він проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинену 40-річним жителем Ковеля незаконну переробку зброї та незаконне придбання та зберігання ним психотропної речовини без мети збуту (ч.1 ст. 263-1, ч.1 ст. 309 КК України).
Слідство встановило, що чоловік, який уже був судимий за незаконне поводження зі зброєю, улітку 2020 року переробив стартовий пістолет на бойовий та возив його в салоні автомобіля.
Окрім того, він ще і зберігав при собі згорток із психотропною речовиною PVP.
І зброю, і психотроп у нього вилучили правоохоронці.
Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні цих злочинів і наступних 4 роки та 6 місяців він проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині
Сьогодні, 12:09
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня
Сьогодні, 11:58
У Луцьку можуть припинити існування онкодиспансер і психлікарня
Сьогодні, 11:11
Медіа