Психлікарню у Липинах і онкодиспансер у Луцьку реорганізували, директорів звільнять

У Волиньраді вирішили припинити (реорганізувати) два комунальні заклади – обласний медичний центр онкології (так званий онкодиспансер) і обласну психіатричну лікарню міста Луцька у Липинах. Ці заклади перестануть функціонувати як окремі юридичні особи і стануть частинами інших медзакладів.Відповідні рішення депутати прийняли сьогодні, 9 грудня, під час сесії обласної ради.Зокрема, депутати вирішили реорганізувати комунальне підприємство «Волинський обласний медичний центр онкології» шляхом приєднання його до комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня». А також припинили (реорганізували) комунальне підприємство «Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька» шляхом приєднання його до комунального підприємства «Волинський медичний центр терапії залежностей» (так званий наркодиспансер).Під час виступу перед розглядом порядку денного депутатзапропонував зняти ці два питання з розгляду, оскільки вони потребують додаткового вивчення і обговорення.«Що за собою тягне так звана реорганізація? Окрім того, що повідомляємо про скорочення двох керівників – онкодиспансеру і психлікарні? Це потрібно довивчити», - сказав Волошенюк.Натомість голова Волиньрадизауважив, що ці питання обговорювали і депутати, і з колективами медичних закладів, тож варто приймати рішення.Під час обговорення питань депутаткапопросила обґрунтувати такі проекти рішень.Начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної радизапевняє, що таке рішення сприятиме покращенню матеріально-технічному стану реорганізованих закладів. Мовляв, будуть значно більші можливості отримувати фінансування із державного бюджету.Натомість декілька депутатів зауважили, що таке рішення може стати стартом до закриття психіатричної лікарні.«Про закриття не йдеться. Пацієнти психлікарні будуть там же лікуватися, персонал буде той самий», - сказав Імберовський.Депутаткапоцікавилася, скільки коштів бюджет області зекономить завдяки таким реорганізаціям. Утім, конкретної відповіді вона не отримала.Зрештою, депутати більшістю голосів підтримали реорганізацію обох медичних закладів – і онкодиспансеру, і психлікарні.Рішення про реорганізацію закладів також передбачають звільнення керівника онкодиспансерта т.в.о. директора психлікарні