На Волині створили комунальне газове підприємство

Волинське обласне медично-виробниче підприємство «Профілактична дезінфекція» перетворили у комунальне підприємство «ГАЗ ВОЛИНІ» Волинської обласної ради.Відповідне рішення депутати прийняли 9 грудня під час сесії Волинської обласної ради.Начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної радирозповів, що область має намір самостійно розпоряджатися газотранспортними системами і встановлювати ціну за транспортування газу. Мовляв, аби не бути заручниками умов монополістів.Голова Волинської обласної радизауважив, що раніше депутати голосували за звернення до верхівки держави, висловлюючи у цьому зверненні бажання розпоряджатися газотранспортними системами на території області.«Нам були надіслані листи, в яких було вказано, що для того, аби почати цю процедуру, треба зробити комунальне підприємство, на яке будуть передані газотранспортні системи. Ми вирішили не створювати нове підприємство, а реорганізувати збиткове існуюче «Профілактична дезінфекція», - сказав Недопад.Тож депутати проголосували за перетворення цього підприємства на підприємство «ГАЗ ВОЛИНІ».