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На Волині створили комунальне газове підприємство

На Волині створили комунальне газове підприємство
Волинське обласне медично-виробниче підприємство «Профілактична дезінфекція» перетворили у комунальне підприємство «ГАЗ ВОЛИНІ» Волинської обласної ради.

Відповідне рішення депутати прийняли 9 грудня під час сесії Волинської обласної ради.

Начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Михайло Імберовський розповів, що область має намір самостійно розпоряджатися газотранспортними системами і встановлювати ціну за транспортування газу. Мовляв, аби не бути заручниками умов монополістів.

Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад зауважив, що раніше депутати голосували за звернення до верхівки держави, висловлюючи у цьому зверненні бажання розпоряджатися газотранспортними системами на території області.

«Нам були надіслані листи, в яких було вказано, що для того, аби почати цю процедуру, треба зробити комунальне підприємство, на яке будуть передані газотранспортні системи. Ми вирішили не створювати нове підприємство, а реорганізувати збиткове існуюче «Профілактична дезінфекція», - сказав Недопад.

Тож депутати проголосували за перетворення цього підприємства на підприємство «ГАЗ ВОЛИНІ».

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Теги: газове підприємство, Волинь
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