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Коли і яким буде відкриття головної ялинки Луцька

Коли і яким буде відкриття головної ялинки Луцька
Вже традиційно 19 грудня у Луцьку відбудеться відкриття та засвічення новорічної ялинки. Цього року так само встановлюють ялинкове тріо, яке засвітять яскраво золотими вогнями.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів.

19 грудня влаштують урочисте відкриття новорічної ялинки на Театральному майдані міста. Тетяна Гнатів розповіла, що це буде театралізоване дійство із костюмованими персонажами, зокрема, святим Миколаєм, виступами творчих колективів та подарунками для дітей.

Посадовиця зазначила, що наразі є труднощі із оформленням новорічної ялинок через їх хворобливий стан. Тому у департаменті культури Луцькради думають над новою концепцією на наступні роки.

Саме у цей день, 19 грудня, на вулицях та площах Луцька засвітять святкову ілюмінацію. Зокрема, стартує проєкт «Вулиця різдвяних янголів», у рамках якого на вулиці Лесі Українки розмістять та підсвітять янголи ручної роботи, гурти будуть співати колядки, костюмовані янголи вітатимуть перехожих зі святами.

Крім того, на вулиці Лесі Українки будуть організовувати багато виступів та театралізованих заходів.

Також запланували заходи у приміщеннях. Очільниця департаменту культури Луцькради зауважила, що у випадку погіршення епідситуації, ці заходи будуть проводити у режимі онлайн.

«Ми робимо акцент на вуличних дійствах. Якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус буде погіршуватись, то ті заходи, які ми запланували у приміщеннях, відбудуться у режимі онлайн», - говорить Тетяна Гнатів.

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Теги: Луцьк, Новий рік, святкування, ялинка, відкриття, засвічення, варте уваги
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