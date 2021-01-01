16-річну дівчину, яка зникла на Волині, знайшли на Луганщині

Галину Гученко, жительку села Клепачів Луцького району, яка зникла 6 грудня.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Близько 11 години 6 грудня дівчина поїхала маршрутним таксі сполученням Клепачів-Луцьк до обласного центру та не повернулась.



Поліцейські за орієнтуванням затримали дівчину аж у місті Сватове Луганської області. З якою метою вона туди поїхала, наразі невідомо. Її доправлять на Волинь.



Відомо, що у січні цього року дівчина вже покидала місце проживання.



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