16-річну дівчину, яка зникла на Волині, знайшли на Луганщині
Сьогодні, 11:39
Поліцейські розшукали 16-річну Галину Гученко, жительку села Клепачів Луцького району, яка зникла 6 грудня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Близько 11 години 6 грудня дівчина поїхала маршрутним таксі сполученням Клепачів-Луцьк до обласного центру та не повернулась.
Поліцейські за орієнтуванням затримали дівчину аж у місті Сватове Луганської області. З якою метою вона туди поїхала, наразі невідомо. Її доправлять на Волинь.
Відомо, що у січні цього року дівчина вже покидала місце проживання.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Близько 11 години 6 грудня дівчина поїхала маршрутним таксі сполученням Клепачів-Луцьк до обласного центру та не повернулась.
Поліцейські за орієнтуванням затримали дівчину аж у місті Сватове Луганської області. З якою метою вона туди поїхала, наразі невідомо. Її доправлять на Волинь.
Відомо, що у січні цього року дівчина вже покидала місце проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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