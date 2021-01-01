Ситуація стабілізується: Волинь може вийти із «червоної» зони найближчим часом

Епідеміологи запевняють, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Волинській області стабілізується.Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації 10 грудня.Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороброзповіла, що наразі на Волині ще перевищені два індикаторні показники, за якими визначають рівень епідемічної небезпеки.Зокрема, рівень захворюваності на коронавірус в області наразі вдвічі перевищує середній по Україні показник і становить 602 на 100 тисяч населення (при нормативному 75 на сто тисяч населення).Перевищений також і коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування коронавірусом. Він складає 29% (нормативний – 20%). Варто відзначити, що цей показник чи не один з найвищих серед українських регіонів.Всі інші індикаторні показники (рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації, завантаженість ліжок з киснем) – стабілізувалися і перебувають на рівнях, що нижчі від нормативних.На Волині, на жаль, залишається високою летальність від коронавірусу. Цей показник становить 2,1%. З початку грудня на Волині померли 83 людини, за весь час пандемії – 2060.«Загалом ситуація стабілізується. Ми сподіваємося, що разом з іншими областями (їх у «червоній» зоні - зараз 10) будемо переведені в іншу зону найближчим часом», – сказала під час брифінгу Лариса Дудковська.