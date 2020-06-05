Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька

Сьогодні, 10 грудня, набув чинності закон, який забороняє розповсюдження надтонких («маєчка») та тонких пластикових пакетів. Це означає, що у магазинах, аптеках та закладах харчування за кожну торбинку треба окремо доплачувати.Залишаться в обігу до 1 січня 2023 року тільки ті надтонкі пакети, що є первинною упаковкою для риби, м’ясопродуктів та сипучих продуктів. Пакети з більш грубого пластику можна буде тільки продавати, а не роздавати безкоштовно.вирішило з’ясувати, чи діє вже така заборона у найбільших супермаркетах та на ринку Луцька і скільки там треба доплачувати за звичні для покупців «маєчки».У продовольчому супермаркеті «Сільпо», що на вулиці Кравчука, за «маєчку» доведеться доплатити. Щоправда, такий пакет не витримав кілограма яблук й порвався на шляху до каси.Інформацію про те, що пластикові торбинки тепер платні, ми побачили тут лише у чеку. Додатково покупців про це у «Сільпо» на Кравчука ніде не інформують.У «Там-Тамі» біля стійок з «маєчками» розмістили інформацію про те, що вони тепер коштуютьза штуку.Вже на касі на цьому наголосила також і працівниця гіпермаркету. Дехто з покупців, до слова, прочитавши інформацію про платний пакет, вирішував відмовитися від нього і брав, для прикладу, банани без торбинки.У мережі маркетів «Сім23» за «маєчку» тепер беруть 10 копійок. Про це ми, як і у «Сільпо» дізналися із чеку. Додаткової інформації про це не розміщували.Продавці переконують, що про законодавчі зміни знають і будуть дотримуватися. Утім, здебільшого на ринку ще не можуть відповісти конкретно про те, яку ціну братимуть за пакети-«маєчки» зі своїх покупців.Зауважимо, що для пристосування до нових правил дали 3 місяці. Починаючи від 10 березня, за порушення доведеться розплачуватися. Закон передбачає штрафи у розмірі від 8500 грн до 17000 грн. Безоплатне ж розповсюдження дозволених для використання пакетів (біорозкладних) каратиметься штрафом від 1700 грн до 3400 грн. За повторне порушення штраф збільшуватиметься.