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Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові

Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові
У ці передсвяткові дні кожен з нас з надією дивиться в майбутнє та загадує свої найпалкіші бажання. Для маленького Іллі Мачиброди таке бажання можемо здійснити ми.

З проханням допомогти хлопчикові та його родині у соцмережах звертаються близькі цієї сім'ї.

Діагноз Іллі – лімфома Беркітта. Хлопчик вже пройшов 6 хіміотерапій.

Терміново потрібні донори крові для переливання - чоловіки з групою крові 2+. Тож просять долучитися до порятунку дитини.

Номер мами (Анастасія Мачиброда) – 0634069805. Сторінка у фейсбуці – Анастейша Мачиброда .

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Теги: донори крові, допомога
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