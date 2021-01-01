Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові

Іллі Мачиброди таке бажання можемо здійснити ми.



З проханням допомогти хлопчикові та його родині у соцмережах звертаються близькі цієї сім'ї.



Діагноз Іллі – лімфома Беркітта. Хлопчик вже пройшов 6 хіміотерапій.



Терміново потрібні донори крові для переливання - чоловіки з групою крові 2+. Тож просять долучитися до порятунку дитини.



Номер мами (Анастасія Мачиброда) – 0634069805. Сторінка у фейсбуці –

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