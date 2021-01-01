Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові
Сьогодні, 17:40
У ці передсвяткові дні кожен з нас з надією дивиться в майбутнє та загадує свої найпалкіші бажання. Для маленького Іллі Мачиброди таке бажання можемо здійснити ми.
З проханням допомогти хлопчикові та його родині у соцмережах звертаються близькі цієї сім'ї.
Діагноз Іллі – лімфома Беркітта. Хлопчик вже пройшов 6 хіміотерапій.
Терміново потрібні донори крові для переливання - чоловіки з групою крові 2+. Тож просять долучитися до порятунку дитини.
Номер мами (Анастасія Мачиброда) – 0634069805. Сторінка у фейсбуці – Анастейша Мачиброда .
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З проханням допомогти хлопчикові та його родині у соцмережах звертаються близькі цієї сім'ї.
Діагноз Іллі – лімфома Беркітта. Хлопчик вже пройшов 6 хіміотерапій.
Терміново потрібні донори крові для переливання - чоловіки з групою крові 2+. Тож просять долучитися до порятунку дитини.
Номер мами (Анастасія Мачиброда) – 0634069805. Сторінка у фейсбуці – Анастейша Мачиброда .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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