У Луцьку на переході збили дитину. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Інформують, що сьогодні, 10 грудня, приблизно о 16:30, легковик Volkswagen Passat збив неповнолітню дівчину. На місці працював екіпаж патрульної поліції та карета швидкої медичної допомоги.



У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що дівчину госпіталізували, але травми не становлять загрози її життю. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.









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