У Луцьку на переході збили дитину. ФОТО
Сьогодні, 17:45
У Луцьку на регульованому пішохідному переході на вулиці Ковельській легковик збив дитину.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інформують, що сьогодні, 10 грудня, приблизно о 16:30, легковик Volkswagen Passat збив неповнолітню дівчину. На місці працював екіпаж патрульної поліції та карета швидкої медичної допомоги.
У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що дівчину госпіталізували, але травми не становлять загрози її життю. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інформують, що сьогодні, 10 грудня, приблизно о 16:30, легковик Volkswagen Passat збив неповнолітню дівчину. На місці працював екіпаж патрульної поліції та карета швидкої медичної допомоги.
У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що дівчину госпіталізували, але травми не становлять загрози її життю. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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