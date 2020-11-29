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У Луцьку на переході збили дитину. ФОТО

У Луцьку на переході збили дитину. ФОТО
У Луцьку на регульованому пішохідному переході на вулиці Ковельській легковик збив дитину.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Інформують, що сьогодні, 10 грудня, приблизно о 16:30, легковик Volkswagen Passat збив неповнолітню дівчину. На місці працював екіпаж патрульної поліції та карета швидкої медичної допомоги.

У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що дівчину госпіталізували, але травми не становлять загрози її життю. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

У Луцьку на переході збили дитину. ФОТО
У Луцьку на переході збили дитину. ФОТО



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Теги: ДТП, Луцьк, дитина
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