На Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 19:19
У Луцькому районі автомобіль на смерть збив велосипедиста.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що аварія сталася на трасі, сполученням Рожище–Кременець приблизно о 17:30 10 грудня. Велосипедиста збив мікроавтобус Volkswagen.
На жаль, від отриманих травм чоловік старшого віку загинув на місці події.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що аварія сталася на трасі, сполученням Рожище–Кременець приблизно о 17:30 10 грудня. Велосипедиста збив мікроавтобус Volkswagen.
На жаль, від отриманих травм чоловік старшого віку загинув на місці події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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