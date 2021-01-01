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На Волині – смертельна аварія

На Волині – смертельна аварія
У Луцькому районі автомобіль на смерть збив велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що аварія сталася на трасі, сполученням Рожище–Кременець приблизно о 17:30 10 грудня. Велосипедиста збив мікроавтобус Volkswagen.

На жаль, від отриманих травм чоловік старшого віку загинув на місці події.

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Теги: ДТП, Волинь
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Сьогодні, 20:00
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На Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 19:19
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