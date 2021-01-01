На Волині – смертельна аварія





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Відомо, що аварія сталася на трасі, сполученням Рожище–Кременець приблизно о 17:30 10 грудня. Велосипедиста збив мікроавтобус Volkswagen.



На жаль, від отриманих травм чоловік старшого віку загинув на місці події.

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