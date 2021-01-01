На Волині розшукують 18-річного юнака, який може називатися іншими іменами
Сьогодні, 22:30
Володимир-Волинським РВП ГУНП у Волинській області встановлює місце перебування безвісти зниклого 18- річного Олександра Анатолійовича Юзепчука, який проживає в селі Острівок, Володимир-Волинського району.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили у райвідділі поліції.
Відомо, що юнак сьогодні, 11 грудня, близько 20-ї години вийшов з дому і досі місце його перебування не відоме.
Прикмети: юнак був одягнений в куртку та джинси синього кольору, взутий в кеди чорного кольору.
Також у поліції кажуть, що хлопець вів бродяжний спосіб життя, може перебувати на ж/д вокзалах, автостанція та приставлятись іншими анкетними даними.
Телефон для інформації:
0634661066
0502077200
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Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили у райвідділі поліції.
Відомо, що юнак сьогодні, 11 грудня, близько 20-ї години вийшов з дому і досі місце його перебування не відоме.
Прикмети: юнак був одягнений в куртку та джинси синього кольору, взутий в кеди чорного кольору.
Також у поліції кажуть, що хлопець вів бродяжний спосіб життя, може перебувати на ж/д вокзалах, автостанція та приставлятись іншими анкетними даними.
Телефон для інформації:
0634661066
0502077200
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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