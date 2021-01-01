На Волині розшукують 18-річного юнака, який може називатися іншими іменами

Володимир-Волинським РВП ГУНП у Волинській області встановлює місце перебування безвісти зниклого 18- річного, який проживає в селі Острівок, Володимир-Волинського району.Про цеповідомили у райвідділі поліції.Відомо, що юнак сьогодні, 11 грудня, близько 20-ї години вийшов з дому і досі місце його перебування не відоме.Прикмети: юнак був одягнений в куртку та джинси синього кольору, взутий в кеди чорного кольору.Також у поліції кажуть, що хлопець вів бродяжний спосіб життя, може перебувати на ж/д вокзалах, автостанція та приставлятись іншими анкетними даними.Телефон для інформації: