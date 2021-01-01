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Знайшли 18-річного волинянина, який пішов з дому

Знайшли 18-річного волинянина, який пішов з дому
Волинські правоохоронці розшукали безвісти зниклого 18- річного Олександра Анатолійовича Юзепчука.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.

Нагадаємо, юнак, який проживає в селі Острівок, Володимир-Волинського району вчора, 11 грудня, близько 20-ї години вийшов з дому і не повернувся.

Спільно з працівниками Ковельського РУП встановили місце знаходження безвісти зниклого. Жертвою будь-якого злочину він не став. Перебував в смт. Голоби Ковельського р-ну у родичів.

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Теги: Волинь, розшук, знайшли, Олександр Юзепчук, поліція
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