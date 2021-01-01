У Луцьку відбувся Благодійний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ

команда Будівельної компанії «Інвестор»

Вже традиційно на території торгово-розважального центру "ПортCity", що у Луцьку, відбувся Благодійний забіг Миколаїв. Кошти, зібрані на заході, спрямують на підтримку дітей з ГО "Інсулін".Акція проходила сьогодні, 12 грудня. Учасники рухалися за маршрутом: права частина проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” – перехрестя з проспектом Молоді.У недільний ранок поблизу ТРЦ "ПортCity" зібралося чимало людей. З 10 до 12 години реєстрували учасників. Сам забіг розпочався о 12 годині.О 12:30 учасники стартували на дистанції 7 км, 2 км, о 13:30 - на дистанції 100 м (діти), о 13:40 - на дистанції 200 м (діти), о 13:50 - на дистанції 500 м (діти), о 14:10 нагородили переможців.Для вболівальників на заході теж чекало багато сюрпризів: розіграш цінних подарунків та цікава фотозона.Як в обласному центрі Волині відбувся Благодійний забіг Миколаїв - на світлинах