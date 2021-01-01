У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформацію підтвердили у патрульній поліції Волинської області. Сьогодні, 12 грудня, близько 15 години Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на 4 пішоходів, що перетинали проїжджу частину на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.



Громадян з травмами різних ступенів важкості доставили до лікарень міста.



За попередньою інформацією, пасажири авто втекли з місця події.



На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Соборності у Луцьку сталась аварія. Водій авто збив чотирьох людей, які переходили дорогу.Про цеповідомили очевидці.Інформацію підтвердили у патрульній поліції Волинської області. Сьогодні, 12 грудня, близько 15 години Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на 4 пішоходів, що перетинали проїжджу частину на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.Громадян з травмами різних ступенів важкості доставили до лікарень міста.За попередньою інформацією, пасажири авто втекли з місця події.На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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