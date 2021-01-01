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У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей

У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей
На проспекті Соборності у Луцьку сталась аварія. Водій авто збив чотирьох людей, які переходили дорогу.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію підтвердили у патрульній поліції Волинської області. Сьогодні, 12 грудня, близько 15 години Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на 4 пішоходів, що перетинали проїжджу частину на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.

Громадян з травмами різних ступенів важкості доставили до лікарень міста.

За попередньою інформацією, пасажири авто втекли з місця події.

На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей

У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей

У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей

У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей

У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей

У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей

У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей

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Теги: Луцьк, проспект Соборності, ДТП, потерпілі, пішоходи, патрульні
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Коментарі 1
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Скільки ще бидла на наших дорогах ,цю буху паскуду треба лінчуувати нах...
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