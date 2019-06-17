Аварію, в якій збили чотирьох пішоходів у Луцьку, скоїв неповнолітній





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.



Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, близько 15 години Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на 4 пішоходів, що перетинали проїжджу частину на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.



Громадян з травмами різних ступенів важкості доставили до лікарень міста.



Інформації про загиблих наразі немає.

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