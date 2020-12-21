На норковій фермі на Волині незаконно зберігали пальне без ліцензії
Сьогодні, 09:11
Працівники управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Волинській області спільно з працівниками департаменту стратегічних розслідувань у Волинській області встановили факт зберігання пального без придбання відповідної ліцензії на підприємстві на території колишнього Рожищенського району.
Про це повідомляє Сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
Так, з’ясували, що підприємство здійснювало зберігання значних партій пального без придбання відповідної ліцензії. Як наслідок, із незаконного обігу вилучили 3 тисячі літрів пального на загальну суму понад 69,3 тис. гривень.
Із власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про підприємство «Волиньфур», яке займається вирощуванням норок у селі Підгірне на території колишнього Рожищенського району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
Нагадаємо, у 2021 році, за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, на фермі здійснили один забій норок у кількості 9100 голів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
Так, з’ясували, що підприємство здійснювало зберігання значних партій пального без придбання відповідної ліцензії. Як наслідок, із незаконного обігу вилучили 3 тисячі літрів пального на загальну суму понад 69,3 тис. гривень.
Із власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про підприємство «Волиньфур», яке займається вирощуванням норок у селі Підгірне на території колишнього Рожищенського району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
Нагадаємо, у 2021 році, за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, на фермі здійснили один забій норок у кількості 9100 голів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Виходить, каністру бензину в гаражі зберігати теж незаконно. А всіх, в кого є автомобіль, можна зразу ж штрафувати за бензобак. Ось яка турбота держави
Вибір редактора
Останні новини
На Волині за добу 6 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 13 грудня
Сьогодні, 09:26
На норковій фермі на Волині незаконно зберігали пальне без ліцензії
Сьогодні, 09:11
Медіа