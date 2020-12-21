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На норковій фермі на Волині незаконно зберігали пальне без ліцензії

На норковій фермі на Волині незаконно зберігали пальне без ліцензії
Працівники управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Волинській області спільно з працівниками департаменту стратегічних розслідувань у Волинській області встановили факт зберігання пального без придбання відповідної ліцензії на підприємстві на території колишнього Рожищенського району.

Про це повідомляє Сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.

Так, з’ясували, що підприємство здійснювало зберігання значних партій пального без придбання відповідної ліцензії. Як наслідок, із незаконного обігу вилучили 3 тисячі літрів пального на загальну суму понад 69,3 тис. гривень.

Із власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про підприємство «Волиньфур», яке займається вирощуванням норок у селі Підгірне на території колишнього Рожищенського району.

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Нагадаємо, у 2021 році, за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, на фермі здійснили один забій норок у кількості 9100 голів.



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Теги: норкова ферма, пальне, ліцензія, Підгірне
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Коментарі 1
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Виходить, каністру бензину в гаражі зберігати теж незаконно. А всіх, в кого є автомобіль, можна зразу ж штрафувати за бензобак. Ось яка турбота держави
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