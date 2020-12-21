На норковій фермі на Волині незаконно зберігали пальне без ліцензії

Працівники управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Волинській області спільно з працівниками департаменту стратегічних розслідувань у Волинській області встановили факт зберігання пального без придбання відповідної ліцензії на підприємстві на території колишнього Рожищенського району.Про це повідомляє Сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.Так, з’ясували, що підприємство здійснювало зберігання значних партій пального без придбання відповідної ліцензії. Як наслідок, із незаконного обігу вилучили 3 тисячі літрів пального на загальну суму понад 69,3 тис. гривень.Із власних джерелвідомо, що йдеться про підприємство «Волиньфур», яке займається вирощуванням норок у селі Підгірне на території колишнього Рожищенського району.Нагадаємо, у 2021 році, за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області,у кількості 9100 голів.