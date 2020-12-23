На Волині поліцейського судитимуть за продаж амфетаміну
Сьогодні, 12:24
На Волині судитимуть поліцейського за збут громадянам амфетаміну.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Територіального управління ДБР у Львові кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.2 ст. 307 КК України), вчинені колишнім начальником сектору одного із районних відділів поліції та двома жителями Луцька.
Слідство встановило факти незаконного зберігання та збуту поліцейським та громадянами упродовж травня-вересня 2021 року амфетаміну та канабісу.
Троє обвинувачених у вчиненні цих злочинів невдовзі постануть перед судом.
Після викриття злочинної діяльності поліцейський із роботи
звільнений.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Територіального управління ДБР у Львові кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.2 ст. 307 КК України), вчинені колишнім начальником сектору одного із районних відділів поліції та двома жителями Луцька.
Слідство встановило факти незаконного зберігання та збуту поліцейським та громадянами упродовж травня-вересня 2021 року амфетаміну та канабісу.
Троє обвинувачених у вчиненні цих злочинів невдовзі постануть перед судом.
Після викриття злочинної діяльності поліцейський із роботи
звільнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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