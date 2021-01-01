Зі скарбниці Луцька виділили 6 мільйонів на преміювання: кому і скільки виплатять





Відповідне рішення прийняли під час позачергової сесії Луцької міської ради 14 грудня.



За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, виплати педагогічним працівникам будуть проведені залежно від особистого вкладу в результати роботи закладу в розмірі до посадового окладу, а технічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персоналу виплатять сталу суму - 2500 гривень (на руки – 2000 гривень).



Відомо, що грошові винагороди отримають 7018 працівників. Загалом на ці потреби з бюджету витратять понад 27 мільйонів гривень.



Голова бюджетної комісії Луцької міської ради Андрій Разумовський зауважив, що вже сьогодні, 14 грудня, люди отримають авансовий платіж, а повний розрахунок буде до кінця року.



Нагадаємо, із бюджету також

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перерозподілили бюджет на 2021 рік та виділили 6 мільйонів на виплати грошової винагороди та премій працівникам закладів освіти, культури та спорту та надання матеріальної допомоги технічним працівникам, обслуговуючому персоналу та спеціалістам.Відповідне рішення прийняли під час позачергової сесії Луцької міської ради 14 грудня.За словами Луцького міського голови, виплати педагогічним працівникам будуть проведені залежно від особистого вкладу в результати роботи закладу в розмірі до посадового окладу, а технічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персоналу виплатять сталу суму - 2500 гривень (на руки – 2000 гривень).Відомо, що грошові винагороди отримають 7018 працівників. Загалом на ці потреби з бюджету витратять понад 27 мільйонів гривень.Голова бюджетної комісії Луцької міської радизауважив, що вже сьогодні, 14 грудня, люди отримають авансовий платіж, а повний розрахунок буде до кінця року.Нагадаємо, із бюджету також виділили 100 тисяч гривень на допомогу лучанці , яка постраждала в резонансній ДТП на проспекті Соборності.

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