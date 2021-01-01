На «Моторі» у Луцьку від роботи відсторонені 8 невакцинованих працівників

Із 9 грудня в Україні діє наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою. У переліку – і працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.У Луцьку до таких підприємств належить ремонтний завод «Мотор». Станом на 14 грудня від роботи через відсутність щеплення від ковіду тут відсторонені 8 працівників.Про це йшлося 14 грудня під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 у Волинській областіГоловний державний санітарний лікар областірозповіла, що загалом на «Моторі» – високий показник вакцинації. Майже 94% працівників підприємства вже зробили щонайменше одне щеплення від коронавірусу.За словами Наталії Янко, знайно гірша ситуація із працівниками «Укрпошти», яка теж є підприємством, що має стратегічне значення. Тут невакциновані 46% працівників.Для допуску до роботи із 9 грудня принаймні одну дозу вакцини мають зробити і працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. Наталія Янко зауважила, що у закладах захисту прав дітей на Волині – 91% вакцинованого персоналу.