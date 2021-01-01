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На «Моторі» у Луцьку від роботи відсторонені 8 невакцинованих працівників

На «Моторі» у Луцьку від роботи відсторонені 8 невакцинованих працівників
Із 9 грудня в Україні діє наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою. У переліку – і працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

У Луцьку до таких підприємств належить ремонтний завод «Мотор». Станом на 14 грудня від роботи через відсутність щеплення від ковіду тут відсторонені 8 працівників.

Про це йшлося 14 грудня під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 у Волинській області

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що загалом на «Моторі» – високий показник вакцинації. Майже 94% працівників підприємства вже зробили щонайменше одне щеплення від коронавірусу.

За словами Наталії Янко, знайно гірша ситуація із працівниками «Укрпошти», яка теж є підприємством, що має стратегічне значення. Тут невакциновані 46% працівників.

Для допуску до роботи із 9 грудня принаймні одну дозу вакцини мають зробити і працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. Наталія Янко зауважила, що у закладах захисту прав дітей на Волині – 91% вакцинованого персоналу.

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Теги: вакцинація, робота, Мотор, Луцьк
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