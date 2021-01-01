Одна школа на Волині – на дистанційному навчанні через спалах ковіду

Дистанційно станом на 14 грудня навчаються учні лише однієї волинської школи.Про це йшлося 14 грудня під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 у Волинській областіГоловний державний санітарний лікар областізауважила, що загалом в області станом на 14 грудня на самоізоляції перебувають понад 2500 учнів та понад 80 людей із персоналу шкіл.Відсторонені від роботи 410 невакцинованих освітян. Це 1,7% від загальної кількості.Наталія Янко додала, що лише одна школа – на дистанційному навчанні. Згодом у коментарів облдержадміністрації зауважили, що йдеться про школу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Освітній заклад перевели на дистанційну форму навчання через спалах коронавірусу.