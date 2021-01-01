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Одна школа на Волині – на дистанційному навчанні через спалах ковіду

Одна школа на Волині – на дистанційному навчанні через спалах ковіду
Дистанційно станом на 14 грудня навчаються учні лише однієї волинської школи.

Про це йшлося 14 грудня під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 у Волинській області

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко зауважила, що загалом в області станом на 14 грудня на самоізоляції перебувають понад 2500 учнів та понад 80 людей із персоналу шкіл.

Відсторонені від роботи 410 невакцинованих освітян. Це 1,7% від загальної кількості.

Наталія Янко додала, що лише одна школа – на дистанційному навчанні. Згодом у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в облдержадміністрації зауважили, що йдеться про школу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Освітній заклад перевели на дистанційну форму навчання через спалах коронавірусу.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, школа, дистанційне навчання
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