Одна школа на Волині – на дистанційному навчанні через спалах ковіду
Сьогодні, 14:45
Дистанційно станом на 14 грудня навчаються учні лише однієї волинської школи.
Про це йшлося 14 грудня під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 у Волинській області
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко зауважила, що загалом в області станом на 14 грудня на самоізоляції перебувають понад 2500 учнів та понад 80 людей із персоналу шкіл.
Відсторонені від роботи 410 невакцинованих освітян. Це 1,7% від загальної кількості.
Наталія Янко додала, що лише одна школа – на дистанційному навчанні. Згодом у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в облдержадміністрації зауважили, що йдеться про школу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Освітній заклад перевели на дистанційну форму навчання через спалах коронавірусу.
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Про це йшлося 14 грудня під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 у Волинській області
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко зауважила, що загалом в області станом на 14 грудня на самоізоляції перебувають понад 2500 учнів та понад 80 людей із персоналу шкіл.
Відсторонені від роботи 410 невакцинованих освітян. Це 1,7% від загальної кількості.
Наталія Янко додала, що лише одна школа – на дистанційному навчанні. Згодом у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в облдержадміністрації зауважили, що йдеться про школу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Освітній заклад перевели на дистанційну форму навчання через спалах коронавірусу.
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