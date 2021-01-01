16-річного лучанина, який збив пішоходів на Соборності, взяли під цілодобовий домашній арешт

Дмитру Рудюку, який влетів у пішоходів на переході на проспекті Соборності 12 грудня, обрали запобіжний захід.



Засідання із цього приводу відбулося у Луцькому міськрайонному суді 14 грудня під головуванням судді Анатолія Марчука.



Адвокатка підозрюваного не заперечувала, аби представники ЗМІ були присутні на судовому засіданні, але клопотала, аби не знімали на відео та не фотографували обличчя підозрюваного та її.



У суді слідчий Максим Авдимирець наголошував на необхідності вжиття до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці, але з можливістю відвідувати навчальний заклад - Луцьке професійне технічне училище.



Клопотання підтримала і представниця прокуратури Олена Бондар.



Сам підозрюваний Дмитро Рудюк та його захисниця також не заперечували щодо задоволення клопотання про домашній арешт.



"Я не пам'ятаю нічого. Я пам'ятаю тільки, вже як лежав біля машини і мене ногами били. В мене синяки не від ДТП", - сказав Дмитро Рудюк на запитання судді про те, чи пам'ятає він, як його затримували.



Зрештою, суддя Анатолій Марчук прийняв рішення взяти Дмитра Рудюка під цілодобовий домашній арешт з можливістю відвідувати навчальний заклад.



За словами представниці прокуратури, контролювати відвідування навчального закладу підозрюваним мають поліцейські.



Нагадаємо,



Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні







За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-річному, який влетів у пішоходів на переході на проспекті Соборності 12 грудня, обрали запобіжний захід.Засідання із цього приводу відбулося у Луцькому міськрайонному суді 14 грудня під головуванням суддіАдвокатка підозрюваного не заперечувала, аби представники ЗМІ були присутні на судовому засіданні, але клопотала, аби не знімали на відео та не фотографували обличчя підозрюваного та її.У суді слідчийнаголошував на необхідності вжиття до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці, але з можливістю відвідувати навчальний заклад - Луцьке професійне технічне училище.Клопотання підтримала і представниця прокуратуриСам підозрюваний Дмитро Рудюк та його захисниця також не заперечували щодо задоволення клопотання про домашній арешт."Я не пам'ятаю нічого. Я пам'ятаю тільки, вже як лежав біля машини і мене ногами били. В мене синяки не від ДТП", - сказав Дмитро Рудюк на запитання судді про те, чи пам'ятає він, як його затримували.Зрештою, суддя Анатолій Марчук прийняв рішення взяти Дмитра Рудюка під цілодобовий домашній арешт з можливістю відвідувати навчальний заклад.За словами представниці прокуратури, контролювати відвідування навчального закладу підозрюваним мають поліцейські.Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня , близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей : у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

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