Машиною їздив лише в комп'ютерних іграх, – мама 16-річного лучанина, який влетів у натовп людей на Соборності
Сьогодні, 18:32
Мама 16-річного Дмитра Рудюка, який скоїв резонансну ДТП у Луцьку, Анна Ільчук у суді вибачилася перед постраждалими та розповіла, що практики водіння хлопець не мав, адже автомобіль йому не давали.
Засідання з приводу обрання підозрюваному запобіжного заходу відбулося у Луцькому міськрайонному суді 14 грудня під головуванням судді Анатолія Марчука.
"Просто вибачте, я не хотіла. Я не знаю, як це пояснити. Треба зробити все, щоб була жива мама дітей (39-річна постраждала, - ред.). Ніхто не має права забирати маму в дітей. Я нікому не бажаю пережити те, що я пережила за ці три дні", - сказала Анна Ільчук журналістам після судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.
Жінка розповіла, що з моменту ДТП не спілкувалася з сином. Його батько наразі за кордоном на заробітках, а сама вона не в змозі працювати через стан здоров'я.
За її словами, ключі від автомобіля були завжди сховані. Але коли її не було вдома, хлопець забрав їх із шухляди. Каже, що практики у водінні 16-річний не мав, лише грав комп'ютерні ігри, де їздив машиною.
Крім Дмитра у жінки є ще двоє дітей.
Жінка запевняє, що родина не заперечуватиме проти справедливого покарання для Дмитра, адже винний має бути покараний. Але додає, що гірша кара, ніж вирок, - відчуття, яке зараз вона відчуває, через причетність її сина до важкого злочину і скалічення людського життя.
Суддя Анатолій Марчук прийняв рішення взяти Дмитра Рудюка під цілодобовий домашній арешт з можливістю відвідувати навчальний заклад.
За словами представниці прокуратури, контролювати відвідування навчального закладу підозрюваним мають поліцейські.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
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Засідання з приводу обрання підозрюваному запобіжного заходу відбулося у Луцькому міськрайонному суді 14 грудня під головуванням судді Анатолія Марчука.
"Просто вибачте, я не хотіла. Я не знаю, як це пояснити. Треба зробити все, щоб була жива мама дітей (39-річна постраждала, - ред.). Ніхто не має права забирати маму в дітей. Я нікому не бажаю пережити те, що я пережила за ці три дні", - сказала Анна Ільчук журналістам після судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.
Жінка розповіла, що з моменту ДТП не спілкувалася з сином. Його батько наразі за кордоном на заробітках, а сама вона не в змозі працювати через стан здоров'я.
За її словами, ключі від автомобіля були завжди сховані. Але коли її не було вдома, хлопець забрав їх із шухляди. Каже, що практики у водінні 16-річний не мав, лише грав комп'ютерні ігри, де їздив машиною.
Крім Дмитра у жінки є ще двоє дітей.
Жінка запевняє, що родина не заперечуватиме проти справедливого покарання для Дмитра, адже винний має бути покараний. Але додає, що гірша кара, ніж вирок, - відчуття, яке зараз вона відчуває, через причетність її сина до важкого злочину і скалічення людського життя.
Суддя Анатолій Марчук прийняв рішення взяти Дмитра Рудюка під цілодобовий домашній арешт з можливістю відвідувати навчальний заклад.
За словами представниці прокуратури, контролювати відвідування навчального закладу підозрюваним мають поліцейські.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
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