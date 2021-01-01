Машиною їздив лише в комп'ютерних іграх, – мама 16-річного лучанина, який влетів у натовп людей на Соборності

Дмитра Рудюка, який скоїв резонансну ДТП у Луцьку, Анна Ільчук у суді вибачилася перед постраждалими та розповіла, що практики водіння хлопець не мав, адже автомобіль йому не давали.



Засідання з приводу обрання підозрюваному запобіжного заходу відбулося у Луцькому міськрайонному суді 14 грудня під головуванням судді Анатолія Марчука.



"Просто вибачте, я не хотіла. Я не знаю, як це пояснити. Треба зробити все, щоб була жива мама дітей (39-річна постраждала, - ред.). Ніхто не має права забирати маму в дітей. Я нікому не бажаю пережити те, що я пережила за ці три дні", - сказала Анна Ільчук журналістам після судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.



Жінка розповіла, що з моменту ДТП не спілкувалася з сином. Його батько наразі за кордоном на заробітках, а сама вона не в змозі працювати через стан здоров'я.



За її словами, ключі від автомобіля були завжди сховані. Але коли її не було вдома, хлопець забрав їх із шухляди. Каже, що практики у водінні 16-річний не мав, лише грав комп'ютерні ігри, де їздив машиною.



Крім Дмитра у жінки є ще двоє дітей.



Жінка запевняє, що родина не заперечуватиме проти справедливого покарання для Дмитра, адже винний має бути покараний. Але додає, що гірша кара, ніж вирок, - відчуття, яке зараз вона відчуває, через причетність її сина до важкого злочину і скалічення людського життя.



Суддя Анатолій Марчук прийняв рішення



За словами представниці прокуратури, контролювати відвідування навчального закладу підозрюваним мають поліцейські.



Нагадаємо,



Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні



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