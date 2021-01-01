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Кохана померла від ковіду: що відомо про лучанина, який хотів вистрибнути з вікна. ВІДЕО

Кохана померла від ковіду: що відомо про лучанина, який хотів вистрибнути з вікна. ВІДЕО
Увечері 14 грудня жителі будинку на вулиці Ветеранів у Луцьку помітили, як їхній сусід фактично висить у повітрі на шостому поверсі. Швидку допомогу та поліцію викликали сусіди.

Про це пише 12 канал.

За словами сусідки, 29-річний Іван орендував тут квартиру разом із коханою. Жінка мала проблеми зі здоров’ям. Хлопець до останнього боровся за її життя. Невдовзі вона померла від коронавірусу. Це і підштовхнуло чоловіка до спроби суїциду.

Медики у супроводі двох патрульних екіпажів поліції госпіталізували юнака.

Поки лікарі приймального відлілення освідують хлопця, медики екстренної допомоги кажуть: він пережив психологічний стрес через смерть близької людини і не зміг впоратися з емоціями.

До слова, ковід та його наслідки неоднозначно впливають на психіку людей. При перших проявах небезпеки, лікарі просять не бути байдужими і реагувати.

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Теги: Луцьк, спроба суїциду, ковід, кохана
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