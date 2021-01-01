У Луцьку п`яний водій мало не наїхав на подружню пару, що гуляла на площі

Учора, 14 грудня, увечері на площі біля Палацу урочистих подій декілька екіпажів поліції затримували нетверезого водія.Про цеповідомили очевидці.Як прокоментували у коментарі виданню у патрульній поліції Волині, близько 20-ї години поліцейським надійшло повідомлення про порушення ПДР на виїзді від РАЦСУ на проспект Соборності. Заявник розповів, що водій RENAULT MEGANE ледь не здійснив наїзд на нього і його дружину, які гуляли на площі. Зі слів заявника, керманич перебуває у стані алкогольного сп’яніння та намагається піти з місця події.Патрульні, які прибули на місце події, виявили вказаний автомобіль, з якого вийшов чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Заявник та його дружина вказали, що саме цей чоловік керманич автомобілем.Водій почав конфліктувати із поліцейськими, заперечував, що саме він керував автомобілем і намагався піти з місця події. Також на місці події були присутні знайомі кермувальника, які долучилися до конфлікту.На місце події викликали допоміжні екіпажі.У результаті особу водія встановили. У зв'язку з наданими поясненнями свідків, провели процедуру на огляд стану алкогольного сп'яніння водія. Останній від проходження огляну на місці події та в медичному закладі відмовився.У результаті патрульні зафіксували все зібраними матеріалами та протоколом про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 КУпАП.