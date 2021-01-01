У Луцьку п`яний водій мало не наїхав на подружню пару, що гуляла на площі
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Учора, 14 грудня, увечері на площі біля Палацу урочистих подій декілька екіпажів поліції затримували нетверезого водія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Як прокоментували у коментарі виданню у патрульній поліції Волині, близько 20-ї години поліцейським надійшло повідомлення про порушення ПДР на виїзді від РАЦСУ на проспект Соборності. Заявник розповів, що водій RENAULT MEGANE ледь не здійснив наїзд на нього і його дружину, які гуляли на площі. Зі слів заявника, керманич перебуває у стані алкогольного сп’яніння та намагається піти з місця події.
Патрульні, які прибули на місце події, виявили вказаний автомобіль, з якого вийшов чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Заявник та його дружина вказали, що саме цей чоловік керманич автомобілем.
Водій почав конфліктувати із поліцейськими, заперечував, що саме він керував автомобілем і намагався піти з місця події. Також на місці події були присутні знайомі кермувальника, які долучилися до конфлікту.
На місце події викликали допоміжні екіпажі.
У результаті особу водія встановили. У зв'язку з наданими поясненнями свідків, провели процедуру на огляд стану алкогольного сп'яніння водія. Останній від проходження огляну на місці події та в медичному закладі відмовився.
У результаті патрульні зафіксували все зібраними матеріалами та протоколом про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 КУпАП.
Головне зображення ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Як прокоментували у коментарі виданню у патрульній поліції Волині, близько 20-ї години поліцейським надійшло повідомлення про порушення ПДР на виїзді від РАЦСУ на проспект Соборності. Заявник розповів, що водій RENAULT MEGANE ледь не здійснив наїзд на нього і його дружину, які гуляли на площі. Зі слів заявника, керманич перебуває у стані алкогольного сп’яніння та намагається піти з місця події.
Патрульні, які прибули на місце події, виявили вказаний автомобіль, з якого вийшов чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Заявник та його дружина вказали, що саме цей чоловік керманич автомобілем.
Водій почав конфліктувати із поліцейськими, заперечував, що саме він керував автомобілем і намагався піти з місця події. Також на місці події були присутні знайомі кермувальника, які долучилися до конфлікту.
На місце події викликали допоміжні екіпажі.
У результаті особу водія встановили. У зв'язку з наданими поясненнями свідків, провели процедуру на огляд стану алкогольного сп'яніння водія. Останній від проходження огляну на місці події та в медичному закладі відмовився.
У результаті патрульні зафіксували все зібраними матеріалами та протоколом про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 КУпАП.
Головне зображення ілюстративне
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