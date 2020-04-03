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У скільки в Луцьку обійдеться найдешевше поховання померлого

У скільки в Луцьку обійдеться найдешевше поховання померлого
У Луцьку найдешевші послуги з поховання померлих надає комунальне підприємство «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».

Про те, яка мінімальна вартість проведення процедури поховання, йдеться у звіті про роботу підприємства за 9 місяців 2021 року, який під час засідання виконавчого комітету представив керівник підприємства Василь Цетнар.

Так, за даними директора підприємства, найдешевше поховання померлого у Луцьку обійдеться майже у 3500 гривень. Йдеться, зокрема, про придбання труни, послуги катафалка, хрест із табличкою і написом та саму могилу.

У звіті директора йдеться про те, що, попри надання послуг, підприємство наразі є збитковим. Так, за 9 місяців 2021 року «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» мав майже пів мільйона збитку.
У скільки в Луцьку обійдеться найдешевше поховання померлого


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Теги: Луцьк, поховання
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Коментарі 2
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тримайте гроші в заначці не менше 3500
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І потім без догляду могила обвалиться, заросте бур'яном, хрест впаде і за кілька років могили не буде видно.
Така православна набожна країна.
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