У скільки в Луцьку обійдеться найдешевше поховання померлого

У Луцьку найдешевші послуги з поховання померлих надає комунальне підприємство «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».Про те, яка мінімальна вартість проведення процедури поховання, йдеться у звіті про роботу підприємства за 9 місяців 2021 року, який під час засідання виконавчого комітету представив керівник підприємстваТак, за даними директора підприємства, найдешевше поховання померлого у Луцьку обійдеться майже у 3500 гривень. Йдеться, зокрема, про придбання труни, послуги катафалка, хрест із табличкою і написом та саму могилу.У звіті директора йдеться про те, що, попри надання послуг, підприємство наразі є збитковим. Так, за 9 місяців 2021 року «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» мав майже пів мільйона збитку.