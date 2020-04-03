У скільки в Луцьку обійдеться найдешевше поховання померлого
Сьогодні, 10:59
У Луцьку найдешевші послуги з поховання померлих надає комунальне підприємство «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».
Про те, яка мінімальна вартість проведення процедури поховання, йдеться у звіті про роботу підприємства за 9 місяців 2021 року, який під час засідання виконавчого комітету представив керівник підприємства Василь Цетнар.
Так, за даними директора підприємства, найдешевше поховання померлого у Луцьку обійдеться майже у 3500 гривень. Йдеться, зокрема, про придбання труни, послуги катафалка, хрест із табличкою і написом та саму могилу.
У звіті директора йдеться про те, що, попри надання послуг, підприємство наразі є збитковим. Так, за 9 місяців 2021 року «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» мав майже пів мільйона збитку.
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Про те, яка мінімальна вартість проведення процедури поховання, йдеться у звіті про роботу підприємства за 9 місяців 2021 року, який під час засідання виконавчого комітету представив керівник підприємства Василь Цетнар.
Так, за даними директора підприємства, найдешевше поховання померлого у Луцьку обійдеться майже у 3500 гривень. Йдеться, зокрема, про придбання труни, послуги катафалка, хрест із табличкою і написом та саму могилу.
У звіті директора йдеться про те, що, попри надання послуг, підприємство наразі є збитковим. Так, за 9 місяців 2021 року «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» мав майже пів мільйона збитку.
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