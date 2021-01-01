Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський





Відповідне рішення на засіданні Верховної Ради ухвалили сьогодні, 15 грудня.



Проєкт підтримали 348 народних депутатів. Серед ініціаторів законопроекту був нардеп з Волині Ігор Гузь.



В свою чергу міський голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка також



Міська рада Володимир-Волинського 1 жовтня проголосувала за повернення місту історичної назви – Володимир, яку воно мало до 1911 року, цю ініціативу також п



Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Перша літописна згадка про місто Володимир відноситься до 988 року, коли київський князь Володимир Великий здійснив похід на землі волинян та бужан і захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.



У царські часи Володимир отримав приставку "Волинськ", щоб відрізняти його від російського Владимира.



Нинішню назву Володимир-Волинський було затверджено указом президії Верховної ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області на Володимир.Відповідне рішення на засіданні Верховної Ради ухвалили сьогодні, 15 грудня.Проєкт підтримали 348 народних депутатів. Серед ініціаторів законопроекту був нардеп з ВолиніВ свою чергу міський голова Володимира-Волинськоготакож підтримав зміну назви княжого міста.Міська рада Володимир-Волинського 1 жовтня проголосувала за повернення місту історичної назви – Володимир, яку воно мало до 1911 року, цю ініціативу також п ідтримала і Волинська облрада. Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Перша літописна згадка про місто Володимир відноситься до 988 року, коли київський князь Володимир Великий здійснив похід на землі волинян та бужан і захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.У царські часи Володимир отримав приставку "Волинськ", щоб відрізняти його від російського Владимира.Нинішню назву Володимир-Волинський було затверджено указом президії Верховної ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.

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