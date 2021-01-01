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Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський

Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський
Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області на Володимир.

Відповідне рішення на засіданні Верховної Ради ухвалили сьогодні, 15 грудня.

Проєкт підтримали 348 народних депутатів. Серед ініціаторів законопроекту був нардеп з Волині Ігор Гузь.

В свою чергу міський голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка також підтримав зміну назви княжого міста.

Міська рада Володимир-Волинського 1 жовтня проголосувала за повернення місту історичної назви – Володимир, яку воно мало до 1911 року, цю ініціативу також підтримала і Волинська облрада.

Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Перша літописна згадка про місто Володимир відноситься до 988 року, коли київський князь Володимир Великий здійснив похід на землі волинян та бужан і захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.

У царські часи Володимир отримав приставку "Волинськ", щоб відрізняти його від російського Владимира.

Нинішню назву Володимир-Волинський було затверджено указом президії Верховної ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.

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Теги: Володимир, Верховна Рада, перейменувала
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Коментарі 1
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Приємна новина -кацапам ,як серпом по ...
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