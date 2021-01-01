Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський
Сьогодні, 12:44
Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області на Володимир.
Відповідне рішення на засіданні Верховної Ради ухвалили сьогодні, 15 грудня.
Проєкт підтримали 348 народних депутатів. Серед ініціаторів законопроекту був нардеп з Волині Ігор Гузь.
В свою чергу міський голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка також підтримав зміну назви княжого міста.
Міська рада Володимир-Волинського 1 жовтня проголосувала за повернення місту історичної назви – Володимир, яку воно мало до 1911 року, цю ініціативу також підтримала і Волинська облрада.
Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Перша літописна згадка про місто Володимир відноситься до 988 року, коли київський князь Володимир Великий здійснив похід на землі волинян та бужан і захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.
У царські часи Володимир отримав приставку "Волинськ", щоб відрізняти його від російського Владимира.
Нинішню назву Володимир-Волинський було затверджено указом президії Верховної ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.
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Відповідне рішення на засіданні Верховної Ради ухвалили сьогодні, 15 грудня.
Проєкт підтримали 348 народних депутатів. Серед ініціаторів законопроекту був нардеп з Волині Ігор Гузь.
В свою чергу міський голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка також підтримав зміну назви княжого міста.
Міська рада Володимир-Волинського 1 жовтня проголосувала за повернення місту історичної назви – Володимир, яку воно мало до 1911 року, цю ініціативу також підтримала і Волинська облрада.
Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Перша літописна згадка про місто Володимир відноситься до 988 року, коли київський князь Володимир Великий здійснив похід на землі волинян та бужан і захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.
У царські часи Володимир отримав приставку "Волинськ", щоб відрізняти його від російського Владимира.
Нинішню назву Володимир-Волинський було затверджено указом президії Верховної ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Приємна новина -кацапам ,як серпом по ...
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