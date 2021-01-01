У Луцьку – ДТП: зіткнулися вантажівка та мікроавтобус





Як повідомили



Опитавши водіїв, оглянувши місце події та характер завданих пошкоджень, було встановлено, що водій "Опель Віваро" не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем ДАФ.



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



Поліцейські склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській сталася ДТП за участю легковика та вантажівки. Інцидент стався близько 11 години у середу, 15 грудня.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у патрульній поліції Волині, прибувши на місце події, патрульні виявили ДТП за участі автомобілів ДАФ та Опель Віваро.Опитавши водіїв, оглянувши місце події та характер завданих пошкоджень, було встановлено, що водій "Опель Віваро" не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем ДАФ.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.Поліцейські склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.

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