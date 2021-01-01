Мама-суддя подарувала помічнику мера Луцька мільйон
Сьогодні, 13:12
Помічник Луцького міського голови Назар Храновський 13 грудня отримав подарунок – 999 892 гривні.
Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни у його декларації, оприлюднене на сайті НАЗК.
Згідно із повідомленням, ці гроші Назар Храновський отримав від громадянки Наталії Сушик.
Як відомо, Наталія Сушик – це мама Назара Храновського та голова Шацького районного суду.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost помічник Луцького міського голови розповів, що підставою дарування цих коштів є плани на придбання житлової нерухомості.
«Оскільки наразі я не маю особистого (не у спільній власності), окремого житла (не лише на праві користування)», - пояснив Назар Храновський.
Нагадаємо, 2 лютого 2021 року міський голова Луцька Ігор Поліщук представив свого помічника Храновського Назара Ігоровича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни у його декларації, оприлюднене на сайті НАЗК.
Згідно із повідомленням, ці гроші Назар Храновський отримав від громадянки Наталії Сушик.
Як відомо, Наталія Сушик – це мама Назара Храновського та голова Шацького районного суду.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost помічник Луцького міського голови розповів, що підставою дарування цих коштів є плани на придбання житлової нерухомості.
«Оскільки наразі я не маю особистого (не у спільній власності), окремого житла (не лише на праві користування)», - пояснив Назар Храновський.
Нагадаємо, 2 лютого 2021 року міський голова Луцька Ігор Поліщук представив свого помічника Храновського Назара Ігоровича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Скільки ж це треба було хабарів взяти ,щоб таку суму назбирати .
Можливо, краще поцікавитись, де цей мільйон взявся в мами-судді....Чи туди дописувачі не "дотягнуться"....???
Вибір редактора
Останні новини
Нові правила в’їзду до Польщі спричинили кілометрові черги з вантажівок на волинському кордоні
Сьогодні, 13:45
У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 13:25
Мама-суддя подарувала помічнику мера Луцька мільйон
Сьогодні, 13:12
На Волині в маршрутці помер чоловік
Сьогодні, 13:01
Як просувається будівництво ЖК «Супернова». ВІДЕО*
Сьогодні, 12:52
Медіа