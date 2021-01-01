Мама-суддя подарувала помічнику мера Луцька мільйон

Помічник Луцького міського голови13 грудня отримав подарунок – 999 892 гривні.Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни у його декларації, оприлюднене на сайті НАЗК.Згідно із повідомленням, ці гроші Назар Храновський отримав від громадянкиЯк відомо, Наталія Сушик – це мама Назара Храновського та голова Шацького районного суду.У коментаріпомічник Луцького міського голови розповів, що підставою дарування цих коштів є плани на придбання житлової нерухомості.«Оскільки наразі я не маю особистого (не у спільній власності), окремого житла (не лише на праві користування)», - пояснив Назар Храновський.Нагадаємо, 2 лютого 2021 року міський голова Луцька