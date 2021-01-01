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Мама-суддя подарувала помічнику мера Луцька мільйон

Мама-суддя подарувала помічнику мера Луцька мільйон
Помічник Луцького міського голови Назар Храновський 13 грудня отримав подарунок – 999 892 гривні.

Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни у його декларації, оприлюднене на сайті НАЗК.

Згідно із повідомленням, ці гроші Назар Храновський отримав від громадянки Наталії Сушик.

Як відомо, Наталія Сушик – це мама Назара Храновського та голова Шацького районного суду.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost помічник Луцького міського голови розповів, що підставою дарування цих коштів є плани на придбання житлової нерухомості.

«Оскільки наразі я не маю особистого (не у спільній власності), окремого житла (не лише на праві користування)», - пояснив Назар Храновський.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року міський голова Луцька Ігор Поліщук представив свого помічника Храновського Назара Ігоровича.

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Теги: помічник мера, Луцьк, Назар Храновський
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Коментарі 2
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Скільки ж це треба було хабарів взяти ,щоб таку суму назбирати .
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Можливо, краще поцікавитись, де цей мільйон взявся в мами-судді....Чи туди дописувачі не "дотягнуться"....???
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