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У центрі Луцька встановили новорічні ковані фігури. ВІДЕО

У центрі Луцька встановили новорічні ковані фігури. ВІДЕО
У Луцьку встановили дев'ять кованих новорічних фігур, серед них — символ прийдешнього року — тигр. Скульптури розмістили на спеціальному загородженому майданчику на Театральному майдані Луцька біля новорічних ялинок.

Як повідомив Суспільному автор ідеї та власник кузні Іван Возняк, ковані фігури півня, мавп, кози, барана, собаки та інших звірів привезли вантажівкою із кузні. Останнім вивантажували тигра, якого підіймали шестеро робітників.

Вага цього металевого звіра — майже 300 кілограмів. Останнім штрихом композиції став кований глобус з усіма континентами, який обертається навколо осі, та цифри 2022, які пофарбували у жовто-блакитні кольори.
У центрі Луцька встановили новорічні ковані фігури. ВІДЕО

"Символічно тигр тримає в руках планет. Символ цього року нарешті повинен захистити нас від негараздів, які нас оточують і ми з надією будемо дивитись вперед", – каже лучанин.
У центрі Луцька встановили новорічні ковані фігури. ВІДЕО

Ковані символи року на подарунок місту Іван Возняк виготовляє разом з ковалями з 2014 року. Над створенням цьогорічної фігури тигра працювали з літа: спершу обговорили проект, два місяці пішло на ковку, монтаж фігури та зварювання.

Ковані фігури стоятимуть на Театральному майдані впродовж усіх новорічно-різдвяних свят. Матеріал та фарба, якими пофарбовані елементи фігур, не бояться дощу, снігу та морозів, – додав власник кузні Іван Возняк.
У центрі Луцька встановили новорічні ковані фігури. ВІДЕО


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Теги: кований тигр, ковані фігури, Луцьк
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