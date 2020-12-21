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Де у Луцьку та громаді діятимуть резиденції святого Миколая

Де у Луцьку та громаді діятимуть резиденції святого Миколая
Центр туристичної інформації та послуг зібрав перелік локацій, на яких у Луцьку та на території Луцької міської територіальної громади діятимуть резтденції святого Миколая.

Деякі із них, до слова, вже запрацювали сьогодні, 18 грудня.

- 18 грудня о 12:00 почали роботу дві резиденції святого Миколая у у закладах "Луцька Венеція", котрі розташовані у парку 900-річчя та Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Графік роботи: 12:00 - 20:00. Діятимуть резиденції з 18 по 20 грудня.

- У Свято-Миколаївський Жидичинський монастир також завітає Святий Миколай. Резиденція буде діяти з 18 по 20 грудня.

- 19 грудня о 17:00 на Театральному майдані відбудеться відкриття резиденції Святого Миколая у Луцьку.

- 19 грудня о 16:00 у спорткомплексі села Боратин, буде розміщуватись резиденція святого Миколая.

- 25-26 грудня з 12:00 до 16:00 у Культурно-мистецькому центрі міста Володимир буде діяти резиденція святого Миколая.

Також святий Миколай буде подорожувати автобусом до чемних діток Луцької МТГ. Подорож розпочнеться з 18 по 20 грудня від Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря. Кожного дня автобус зі святим Миколаєм завітає у різні локації Луцької МТГ.

Зображення ілюстративне

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Теги: святий Миколай, резиденції
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