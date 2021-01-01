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Зеленський спростив надання громадянства іноземцям, які захищали Україну

Зеленський спростив надання громадянства іноземцям, які захищали Україну
Іноземці, які захищали Україну від ворога, зможуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. Відповідний закон схвалив президент Володимир Зеленський. Повідомляє Офіс президента.

Глава держави підписав важливий документ 18 грудня. Напередодні його підтримали й народні депутати. За це проголосували 285 політиків.

Натомість проти виступили 5 народних обранців (всі вони є членами "Опозиційної платформи – За життя), утрималися від голосування – 23, а не голосували взагалі – 20 парламентарів.

Що повідомили в Офісі Президента
У Зеленського пояснили, що спрощена процедура набуття громадянства передбачена для тих, хто проходив чи проходять службу в ЗСУ й має визначні заслуги перед Україною чи становить державний інтерес. А також, якщо вони є громадянами держави-агресора або держави-окупанта й зазнали переслідувань через свої політичні переконання

Довідка. Для отримання українського громадянства їм буде достатньо підписати декларацію, яка засвідчуватиме відмову від іноземного.
Зазначимо, якщо один з батьків, усиновлювачів чи піклувальників відмовився від іноземного громадянства через вказані вище причини, дитина також може отримати українське громадянство.

Чи можливе в Україні множинне громадянство
Згідно з чинним законодавством, якщо українець добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.

Проте є нюанс: це відбувається це не автоматично, а лише з дня видачі президентського указу щодо конкретної людини. Через це багато українців фактично мають також й інші громадянства.

На початку грудня президент Зеленський анонсував відповідний законопроєкт та згодом вніс його на розгляд парламенту. Прем'єр-міністр підтримав таку ініціативу.

Втім, українці до множинного громадянства ставляться по-різному. За даними соцгрупи "Рейтинг", 50% опитаних виступають проти, в той час як за висловилися 47%.


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Теги: закон про громадянство, Зеленський
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