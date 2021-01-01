Зеленський спростив надання громадянства іноземцям, які захищали Україну
Сьогодні, 03:46
Іноземці, які захищали Україну від ворога, зможуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. Відповідний закон схвалив президент Володимир Зеленський. Повідомляє Офіс президента.
Глава держави підписав важливий документ 18 грудня. Напередодні його підтримали й народні депутати. За це проголосували 285 політиків.
Натомість проти виступили 5 народних обранців (всі вони є членами "Опозиційної платформи – За життя), утрималися від голосування – 23, а не голосували взагалі – 20 парламентарів.
Що повідомили в Офісі Президента
У Зеленського пояснили, що спрощена процедура набуття громадянства передбачена для тих, хто проходив чи проходять службу в ЗСУ й має визначні заслуги перед Україною чи становить державний інтерес. А також, якщо вони є громадянами держави-агресора або держави-окупанта й зазнали переслідувань через свої політичні переконання
Довідка. Для отримання українського громадянства їм буде достатньо підписати декларацію, яка засвідчуватиме відмову від іноземного.
Зазначимо, якщо один з батьків, усиновлювачів чи піклувальників відмовився від іноземного громадянства через вказані вище причини, дитина також може отримати українське громадянство.
Чи можливе в Україні множинне громадянство
Згідно з чинним законодавством, якщо українець добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.
Проте є нюанс: це відбувається це не автоматично, а лише з дня видачі президентського указу щодо конкретної людини. Через це багато українців фактично мають також й інші громадянства.
На початку грудня президент Зеленський анонсував відповідний законопроєкт та згодом вніс його на розгляд парламенту. Прем'єр-міністр підтримав таку ініціативу.
Втім, українці до множинного громадянства ставляться по-різному. За даними соцгрупи "Рейтинг", 50% опитаних виступають проти, в той час як за висловилися 47%.
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Глава держави підписав важливий документ 18 грудня. Напередодні його підтримали й народні депутати. За це проголосували 285 політиків.
Натомість проти виступили 5 народних обранців (всі вони є членами "Опозиційної платформи – За життя), утрималися від голосування – 23, а не голосували взагалі – 20 парламентарів.
Що повідомили в Офісі Президента
У Зеленського пояснили, що спрощена процедура набуття громадянства передбачена для тих, хто проходив чи проходять службу в ЗСУ й має визначні заслуги перед Україною чи становить державний інтерес. А також, якщо вони є громадянами держави-агресора або держави-окупанта й зазнали переслідувань через свої політичні переконання
Довідка. Для отримання українського громадянства їм буде достатньо підписати декларацію, яка засвідчуватиме відмову від іноземного.
Зазначимо, якщо один з батьків, усиновлювачів чи піклувальників відмовився від іноземного громадянства через вказані вище причини, дитина також може отримати українське громадянство.
Чи можливе в Україні множинне громадянство
Згідно з чинним законодавством, якщо українець добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.
Проте є нюанс: це відбувається це не автоматично, а лише з дня видачі президентського указу щодо конкретної людини. Через це багато українців фактично мають також й інші громадянства.
На початку грудня президент Зеленський анонсував відповідний законопроєкт та згодом вніс його на розгляд парламенту. Прем'єр-міністр підтримав таку ініціативу.
Втім, українці до множинного громадянства ставляться по-різному. За даними соцгрупи "Рейтинг", 50% опитаних виступають проти, в той час як за висловилися 47%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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