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На Волині п'яний водій на смерть збив жінку

На Волині п'яний водій на смерть збив жінку
Учора, 20 грудня, на вулиці Лесі Українки у селі Олеськ Ковельського (колишнього Любомльського) району Fiat Scudo збив 60-річну пасажирку. Жінка загинула на місці.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Інформують, що автопригода трапилася близько 17:30 год. За кермом автомобіля перебував 49-річний житель цього ж села. У водія відібрали біологічні зразки для проведення відповідної експертизи. Попередньо, перебував у стані сп'яніння.

Транспортний засіб вилучили.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

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Теги: аварія, Олевськ
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