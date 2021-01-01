На Волині п'яний водій на смерть збив жінку
Сьогодні, 10:26
Учора, 20 грудня, на вулиці Лесі Українки у селі Олеськ Ковельського (колишнього Любомльського) району Fiat Scudo збив 60-річну пасажирку. Жінка загинула на місці.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що автопригода трапилася близько 17:30 год. За кермом автомобіля перебував 49-річний житель цього ж села. У водія відібрали біологічні зразки для проведення відповідної експертизи. Попередньо, перебував у стані сп'яніння.
Транспортний засіб вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що автопригода трапилася близько 17:30 год. За кермом автомобіля перебував 49-річний житель цього ж села. У водія відібрали біологічні зразки для проведення відповідної експертизи. Попередньо, перебував у стані сп'яніння.
Транспортний засіб вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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