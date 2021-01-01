На Волині п'яний водій на смерть збив жінку

Учора, 20 грудня, на вулиці Лесі Українки у селі Олеськ Ковельського (колишнього Любомльського) району Fiat Scudo збив 60-річну пасажирку. Жінка загинула на місці.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Інформують, що автопригода трапилася близько 17:30 год. За кермом автомобіля перебував 49-річний житель цього ж села. У водія відібрали біологічні зразки для проведення відповідної експертизи. Попередньо, перебував у стані сп'яніння.Транспортний засіб вилучили.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.