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У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО

У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
На Старому ринку в Луцьку розгорнувся продаж хвойних дерев до свят.

Підприємець Ніна Сергіївна розповіла, що в неї представлені ялинки і сосни, привезені з Ковеля та Рожища, а також закарпатські «самокрутки» – складені з гілок хвойних дерев.

Такі «самокрутки» коштують від 60 до 250 гривень і купують їх найчастіше для офісів, барів та інших закладів. Їх зручно ставити на стіл.

Ялинки обійдуться від 180 гривень за однометрову, а сосни – від 120 гривень.

Для любителів ікебани гілки ялини вартуватимуть по 10 гривень та сосни – по 7.

Найчастіше хвойні дерева купують додому, іноді для барів та ресторанів.
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО
У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО

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Теги: ціни, Луцьк, ялинка, сосна
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