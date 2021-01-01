У скільки лучанам обійдуться ялинки та сосни. ФОТО

На Старому ринку в Луцьку розгорнувся продаж хвойних дерев до свят.Підприємецьрозповіла, що в неї представлені ялинки і сосни, привезені з Ковеля та Рожища, а також закарпатські «самокрутки» – складені з гілок хвойних дерев.Такі «самокрутки» коштують від 60 до 250 гривень і купують їх найчастіше для офісів, барів та інших закладів. Їх зручно ставити на стіл.Ялинки обійдуться від 180 гривень за однометрову, а сосни – від 120 гривень.Для любителів ікебани гілки ялини вартуватимуть по 10 гривень та сосни – по 7.Найчастіше хвойні дерева купують додому, іноді для барів та ресторанів.